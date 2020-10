Tendances et comportements aussi divers que changeants : dans cet environnement instable, comment conserver sa longueur d’avance ? Les entreprises ont besoin d’outils fiables et plus agiles pour maintenir un contact direct avec leurs marchés et prendre les meilleures décisions à chaque instant.

C’est pourquoi il est urgent que les acteurs des études se modernisent et intègrent à leur offre tout le potentiel de la technologie.

Découvrez comment la transformation digitale des études révolutionne l’accès à l’opinion avec des solutions plus efficaces pour :

accéder instantanément et simultanément à l’opinion de vos cibles dans le monde entier

mener vos études en autonomie à l’aide d’outils de création et d’analyse

simplifier la compréhension des résultats et la prise de décision en équipe

multiplier vos études tout en optimisant votre temps et votre budget



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Online Form – [Livre Blanc] La connaissance marché propulsée à l’ère de l’instantanéité – Happydemics



Happydemics réinvente le secteur des études en rendant l’accès à l’opinion aussi simple qu’une requête web. Grâce à sa plateforme d’études qui automatise la collecte et la compréhension des opinions dans le monde entier, Happydemics permet aujourd’hui à plus de 1400 utilisateurs, notamment des clients comme Danone, BNP Paribas, Estée Lauder, ManoMano ou encore Cityscoot, de réaliser simplement leurs études et délivre au quotidien des insights précis et opérationnels.

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Decode Media SAS pour la société Happydemics et sont conservées pendant 1 an. Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en envoyant un mail à dpo@decode.media. »