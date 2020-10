[Livre Blanc] Digital Business Acquisition: comment continuer de performer en 2020 ?

Face aux mastodontes du web, aux pure players et DNVB ultra performants ou encore aux marketplaces bien établies, comment continuer d’innover et de performer en ligne dans le but de générer du business ? Comment convaincre et convertir des consommateurs toujours plus exigeants et toujours plus digitalisés dans une situation inédite de pandémie mondiale ?

Avec cette étude et son approche résolument centrée sur l’utilisateur, Vanksen s’adresse à tout type de marque ou d’entreprise, peu importe son niveau de maturité digitale, et vise à:

Remettre l’approche digitale dans un contexte stratégique ;

Identifier les enjeux réels de la digitalisation ;

Replacer le consommateur au cœur de l’approche, comprendre ses besoins, ses parcours… ;

Se positionner de manière stratégique et générer de la performance.

Bonne lecture !



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Vanksen est une agence de communication digital native et internationale qui accompagne les annonceurs pour intégrer au mieux l’efficacité des nouveaux moyens de communication dans leur stratégie. La frontière entre on et offline disparait, faisant du digital le point de départ de stratégies de communication globales. Grâce à sa capacité à comprendre, gérer et optimiser le potentiel offert par les nouveaux médias, Vanksen est un partenaire stratégique pour répondre à l’ensemble des problématiques de communication de ses clients. Vanksen c’est 19 ans, 7 agences dans 4 pays, +200 clients et +100 talents, experts dans tous les domaines du marketing et de la communication digitale.

