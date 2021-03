Comment l’économie sociale et solidaire utilise le numérique pour innover

Les coopératives dans le monde, c’est 300 millions de salariés et 1 milliard de membres. Alors, comment l’économie sociale et solidaire utilise le numérique aujourd’hui tout en innovant? Différentes entreprises réinventent le business avec des plateformes, des circuits courts… On peut citer Smart, une plateforme coopérative de travailleurs indépendants mais solidaires née il y a quelques années en Belgique et qui compte plus de 100 000 membres, Fairbnb, une plateforme touristique d’hébergements qui reverse ses bénéfices pour des projets de développement localement ou encore le Français CoopCycle, une fédération de 58 coopératives de livraison à vélo proposant un logiciel en libre-accès mais dont l’usage commercial est réservé aux coopératives. Tour d’horizon des innovations dans la chronique du jour avec Jean-Luc Raymond de France Num. Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: redaction@decode.media

L’actualité à retenir

Comme dans beaucoup d’autres domaines, le Covid-19 a accéléré la transformation du secteur de la construction. Un coup d’accélérateur bienvenue pour un secteur qui a du mal à prendre largement le tournant numérique. Comme le pointe l’Observatoire de la Construction Tech, créé par le salon professionnel Batimat et le Gimelec (groupement des entreprises de la filière électronumérique française), le secteur fait face à un enjeu de productivité que les solutions digitales peuvent aider à régler.

Signe de cette accélération, l’annonce aujourd’hui de la fusion de deux importants acteurs français du marché: Sogelink, qui accompagne les acteurs de l’écosystème des infrastructures, des chantiers et du patrimoine avec des solutions logicielles, cloud et mobiles, et Geodesial Group, qui via ses différentes filiales développe et commercialise des logiciels dans les domaines de la géomatique, des études d’aménagements urbains et des infrastructures de transports. Le nouvel ensemble compte 300 employés et 34 000 clients.

Nous avons fait le point avec Fatima Berral, présidente du nouveau groupe et CEO de Sogelink et de David Le Roux, directeur général du nouveau groupe et CEO de Geodesial Group.

Retrouvez l’intégralité de l’interview sur FrenchWeb.

WildCard

Dans le WildCard d’aujourd’hui, nous partons pour le Canal de Suez, épicentre de l’actualité de ces dernières semaines. En effet, si l’on a appris que le traffic maritime a enfin pu reprendre depuis hier grâce au remorquage réussi du « Ever Given », ce que l’on sait moins c’est que le Canal de Suez est aussi, et peut-être même encore plus, un point de passage obligé pour de nombreux câbles sous-marins de télécommunication.

Les événements à ne pas manquer :

Organisez votre webinar sur FrenchWeb.fr

Les offres d’emploi :