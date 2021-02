[NEXT40] Entre fuite de données et flambée du bitcoin, une année 2020 mitigée pour Ledger

La nouvelle composition du NEXT40 sera bientôt annoncée. En attendant, retrouvez tous les matins une interview d’une start-up issue de la première promotion pour faire un bilan sur ses activités, parler de ses perspectives et de ce que lui a apporté le NEXT40.

Avec l’essor spectaculaire des cryptomonnaies fin 2017, nombreux ont été les particuliers à se ruer vers ces monnaies virtuelles. Cette attractivité grandissante a attiré l’oeil des cybercriminels qui ne se sont pas privés pour faire main basse sur des millions d’euros de crypto-actifs. Dans ce contexte, plusieurs acteurs ont émergé pour sécuriser les cryptomonnaies. Parmi eux, on retrouve Ledger qui avait identifié le potentiel de ces monnaies virtuelles quelques années avant le vent de folie qui a soufflé sur la planète financière. Lancée en janvier 2015, Ledger s’est imposée depuis comme l’une des solutions de référence en matière de stockage de bitcoins.

Une sécurité renforcée

Mais l’entreprise s’est récemment heurtée elle aussi à des problématiques de sécurité. Fin 2020, la start-up française a face à la fuite de plus de 272 000 dossiers de clients comportant des adresses mail et des adresses physiques. En réaction, l’entreprise a annoncé vouloir supprimer le plus rapidement possible les informations clients lors de leurs commandes afin qu’elles ne puissent pas être piratées mais aussi de réduire au maximum les échanges par courrier électronique avec ses clients. « Ces deux adaptations sont en cours de mise en place. Mais l’impact business a été très neutre parce que les consommateurs ont compris que leurs fonds n’étaient pas à risque », revendique à notre micro Pascal Gauthier, CEO de Ledger.

Mais l’année 2020 a également été marquée par un fort intérêt des particuliers et des institutionnels pour le bitcoin. Un intérêt grandissant dont la start-up veut profiter en lançant en 2021 une première carte de paiement. Un moyen pour l’entreprise de venir concurrencer des plateformes comme l’Américain Coinbase et ses 30 millions d’utilisateurs.

Retrouvez l’interview complète de Pascal Gauthier, CEO de Ledger :

