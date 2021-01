[NEXT40] Mirakl: retour sur une année 2020 « assez exceptionnelle »

« Nombre record » de contrats, près de 300 embauches, importante levée de fonds… Mirakl, spécialiste français des places de marché en ligne, a évoqué mercredi une année 2020 « assez exceptionnelle », bien positionné qu’il est face à l’épidémie de Covid-19. Il n’est pas anodin que l’éditeur de logiciels relève dans son bilan 2020, diffusé mercredi, que « 60% du e-commerce mondial se fait via les marketplaces ».

Ces places de marché en ligne, qui permettent aux distributeurs de proposer une offre pléthorique aux consommateurs sans avoir à gérer les stocks, sont en effet la spécialité de Mirakl. Et comme l’épidémie de Covid-19 a largement accéléré l’essor du commerce en ligne, l’année 2020 a mécaniquement été bonne pour Mirakl, même si l’entreprise fondée en 2012 s’est bien gardé de se réjouir d’un tel contexte.

« Au bout d’un moment, les crises, les confinements, les difficultés peuvent avoir un impact, y compris sur les secteurs porteurs », estime auprès de l’AFP Philippe Corrot, son cofondateur. En attendant, l’entreprise, qui ne communique pas son chiffre d’affaires, a enregistré sur 2020 une croissance « record » du volume d’affaires sur les marketplaces de ses clients (Gross Merchandise Value, indicateur de référence de l’activité des places de marché en ligne), de 110% à 3,1 milliards de dollars (2,6 milliards d’euros environ).

Développement hors des frontières françaises en 2021

Environ un cinquième de ce volume d’affaires concerne des acteurs français, a précisé Philippe Corrot. Mirakl revendique le lancement de 55 places de marché, à destination des consommateurs (en « B2C », comme celles de Leroy Merlin ou Carrefour France par exemple) mais aussi entre professionnels (en « B2B », pour Airbus Helicopters, TetraPak ou Thales par exemple), et 73 nouveaux clients en un an, autre record. Mirakl a en outre réalisé « près de 300 nouvelles embauches dans le monde en 2020 », dont plus d’une centaine en France, un chiffre significatif pour une entreprise qui revendique aujourd’hui 450 collaborateurs.

« Cette croissance assez exceptionnelle démontre la qualité de notre technologie unique au monde, et l’expertise de nos équipes sur ces métiers », a encore estimé Philippe Corrot, qui entend poursuivre le développement hors des frontières françaises sur l’année à venir. La pépite Tech avait levé 300 millions de dollars en septembre dernier, une des plus grosses levées de fonds jamais réalisée par une startup française et qui valorisait l’entreprise à 1,5 milliard de dollars.