Notaires et avocats se tournent vers des solutions numériques pour continuer à travailler

Yousign propose des solutions permettant de signer la plupart des documents officiels en ligne. Avec l’explosion du télétravail, de nouvelles professions telles que les notaires et les financiers ont recours à cette solution. « Depuis le début du confinement, nous avons noté une grosse accélération des demandes avec des secteur beaucoup plus en demande : les notaires, les agents immobiliers, les avocats et le secteur de la finance« , affirme Luc Pallavidino CEO et cofondateur de Yousign.

Les notaires sont particulièrement concernés et impactés par le confinement. « Jusqu’à maintenant, nous avions très peu de demande de la part des notaires. Depuis une semaine, ils souhaitent s’équiper très rapidement pour pouvoir répondre à leurs clients« , confirme l’entrepreneur.

Une véritable aubaine pour Yousign. « Depuis la semaine dernière, ça a été la plus grosse semaine en termes de chiffre qu’on a réalisé depuis le début de notre activité. Nous avons généré 120% de plus de clients en une semaine qu’on le fait habituellement depuis le début de l’année. On note un vrai intérêt en cette période pour continuer à travailler« , reconnait Luc Pallavidino de Yousign.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Luc Pallavidino, CEO et cofondateur de Yousign :

