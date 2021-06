Objets connectés: quelles sont les opportunités de business pour les petites entreprises?

Sous l’effet de la crise, la perception des objets connectés en France a changé. ««De la défiance, on passe aujourd’hui à un allié dans la vie», fait remarquer Jean-Luc Raymond, de France Num, dans la chronique du jour.

Ainsi, une étude réalisée par l’Ifop pour l’enseigne Boulanger montre que 53% des Français estiment que les objets connectés peuvent les aider à mieux vivre les contraintes liées à la crise sanitaire. De plus, La sécurité ou le gain de temps ne sont plus des préoccupations prioritaires pour les objets connectés. C’est d’abord la qualité de vie qui compte, la proximité et d’être plus «humain».

Une aubaine dont peuvent se saisir les TPE/PME. Et, au-delà de l’aspect technologique et innovant, l’autre élément clé pour réussir ce type de projet est de parvenir à bien communiquer dessus. Il y a quelques principes généraux fondateurs qui importent pour un marketing réussi des objets connectés. On peut par exemple citer le fait d’en profiter pour rajeunir l’image de sa marque avec une communication portée sur l’innovation et à la modernité… mais en faisant attention à ne pas tomber dans la «branchitude». Retrouvez tous les conseils dans la chronique.