Olivier Lombard (Hopium): le véhicule à hydrogène est l’un des futurs de l’automobile

Hopium Māchina, la voiture à hydrogène attendue en 2026

Si Elon Musk a choisi l’électrique pour développer Tesla, Olivier Lombard, dont la startup attise l’intérêt de nombreux investisseurs français, a fait un tout autre choix pour Hopium avec l’hydrogène.

Plus jeune vainqueur des 24 Heures du Mans, en catégorie LMP2, en 2011, ce dernier ambitionne de développer et commercialiser une berline haut de gamme alimentée par l’hydrogène. Baptisée «Hopium Māchina», cette voiture d’un nouveau genre pourrait parcourir 1 000 kilomètres d’une seule traite, soit l’équivalent d’un Paris-Barcelone, avec un temps de recharge de seulement trois minutes. Un premier prototype est attendu en juin 2021 avant une production en série et une commercialisation à l’horizon 2026.

Olivier Lombard nous dévoile les coulisses d’Hopium et explique pourquoi il fait le pari de l’hydrogène.

« Sans les Déterminés, je n’aurais jamais pu développer mon réseau »

Nouvel épisode du podcast L’Audace, réalisé en partenariat avec la French Tech. L’audace c’est une série de conversations avec des profils atypiques et découvrir au travers de leurs parcours, ce qui leur a permis de développer leurs projets, franchir des barrages qui semblaient infranchissables. Avec Marwan Elfitesse et Ahmadou Saitouli nous faisons un focus sur l’accompagnement des profils atypiques. En quoi et comment les programmes d’incubation ou les réseaux d’initiatives peuvent les aider à réussir leur projet ?

Laetitia Lienhard est allée à la rencontre d’Ahmadou Saitouli, fondateur de Lab4up dont la participation au programme d’accompagnement proposé par Les Déterminés a été clé pour son projet

Notre seconde invitée, Marwan Elfitesse, responsable des programmes Start-up à station F et plus particulièrement du Fighters Program, partage ses meilleurs conseils pour accompagner les entrepreneurs atypiques.

Enfin en conclusion du Good Morning FrenchWeb, Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives de TPE et PME en matière de transformation numérique. Un rendez vous que vous pouvez retrouver le mardi et le vendredi.

