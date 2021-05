Où en est-on en France dans la lutte contre l’illectronisme?

« L’illectronisme, c’est le phénomène qui est relatif au développement des usages numériques pour accéder à l’ensemble des services essentiels. Ce qui qui fait que cette compétence est aujourd’hui une obligation, alors que beaucoup de Français sont dans l’incapacité de répondre à ces nouveaux usages », explique Jean Deydier, fondateur et directeur de WeTechCare, une startup sociale ayant pour mission de faire du numérique un véritable levier d’inclusion. « A la base pour des raisons d’équipement, budgétaire, c’est-à-dire qu’ils sont mal équipés. Ensuite parce qu’il peut leur manquer des compétences numériques de base ou tout simplement parce qu’ils ont besoin d’un coup de pouce pour se sentir à l’aise dans un univers où on est livré à soi-même », poursuit Jean Deydier. Une nécessité de maîtriser les outils numériques qui s’est encore plus révélée pendant la crise du Covid-19. Le phénomène est difficilement quantifiable avec précision mais il est admis parmi les acteurs engagés dans la lutte pour l’inclusion numérique, qu’il est important en France. Ceci avec différents niveaux de gradation, de ceux qui nécessiteraient que quelques heures de cours pour être à l’aise à ceux qui pour diverses raisons (âge très avancé, handicap lourd…) n’y accéderont probablement jamais et pour qui il faut mettre des solutions en place comme des aidants par exemple ou des parcours non dématérialisé. Au milieu de ces deux extrêmes existent une vaste palette de besoins. Pour parler chiffres tout de même, « près de 40% des Français disent avoir des problématiques dans leurs usages numériques au quotidien », cite Jean Deydier. Un chiffre que révélait une étude publiée en 2019 par l’Insee qui montrait que « 38% des usagers apparaissent manquer d’une compétence numérique dans au moins un de ces domaines : la recherche d’information, la communication, l’utilisation de logiciels et la résolution de problèmes ». Autre chiffre de l’étude: « Ne pas avoir accès à Internet ou ne pas savoir utiliser les outils numériques représentent un handicap pour près de 17% de la population française ». Depuis trois-quatre ans, Jean Deydier observe une réelle prise en main du sujet par les pouvoirs publics. Le plan de relance prévoit d’ailleurs un budget de 250 millions d’euros pour accélérer la lutte contre l’illectronisme. L’un des enjeux maintenant est de réussir à ancrer efficacement ces politiques dans les territoires, de réussir à cibler largement les publics concernés, dont la démographie est plus vaste qu’il n’y paraît, des seniors aux plus jeunes. We Tech Care fait partie de ces acteurs qui proposent des solutions. Retrouvez lesquelles et ce que préconise Jean Deydier pour accélérer sur ce sujet dans l’interview diffusée au cours de l’émission. Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

