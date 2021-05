[Livre Blanc] Le playbook North Star: tout savoir pour assurer le succès de vos produits

VOUS ÊTES : Habitué aux éléments de base de la gestion de produit. Vous avez travaillé dans des équipes de produits avec des chefs de produit, concepteurs, développeurs et chercheurs et vous cherchez de nouvelles méthodes permettant d’approfondir votre compréhension.

Curieux à l’égard des cadres, outils et systèmes. Vous êtes désireux d’en apprendre plus, tout en reconnaissant qu’il n’y a pas de technique miracle universelle. VOUS VOULEZ : Avoir davantage d’impact et de cohérence dans votre travail.

Une méthode de travail plus ciblée et moins réactive.

Répondre aux problèmes et aux opportunités que présentent les clients, sans vous contenter de simplement lancer de nouvelles fonctionnalités.

Du contexte et de l’inspiration pour améliorer vos outils et métriques actuels, comme des OKR, des roadmaps et des KPI.

Être informé par les données au lieu de laisser les données vous faire tourner en rond. Dans ce livre, nous allons vous apprendre ce qu’est le Système North Star, décrire comment diriger un atelier North Star dans votre entreprise et aider votre équipe à converger sur une métrique North Star et les Inputs connexes. Nous examinons également comment l’adopter, quand l’adapter, et comment intégrer la North Star dans votre approche quotidienne de développement des produits.



