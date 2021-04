Porté par Guillaume-Olivier Doré, le club de business angels de la Nouvelle-Aquitaine Finaqui se réinvente

Depuis fin 2020, Guillaume-Olivier Doré, multi-entrepreneur connu notamment pour avoir participé à la création de Viadeo ou fondé le fonds d’investissement OTC Agregator, et aujourd’hui à la tête de la FinTech Elwin installée à Bordeaux, a pris la présidence de Finaqui. Son objectif: revitaliser cette association de business angels de la Nouvelle-Aquitaine qui compte autour de 100 membres et fondée en 2007. Pour cela, à la direction de Finaqui, il est accompagné de Laurent Galinier, entrepreneur du secteur du commerce d’optique, en tant que vice-président, de Sylvain Baret, trésorier, et entrepreneur du secteur des services à la santé, ainsi que de Grégoire Baggio, secrétaire, et entrepreneur de la FinTech. Parmi les changements phares apportés à Finaqui, la nouvelle direction veut désormais en faire un club ouvert à tous les entrepreneurs et plus uniquement aux business angels. Ainsi, ceux qui veulent accompagner les entreprises peuvent également y adhérer pour apporter du conseil. Côté investissement, Finaqui intervient en phase de croissance post finalisation de produit sur des tours de table allant de 100 000 à 600 000 euros en co-investissement. La structure souhaite dorénavant porter une attention particulière aux entreprises à impact. Depuis sa création, elle a financé une quarantaine de startups. Finaqui investit à peu près un million d’euros par an qui sont répartis sur cinq à six sociétés. Retrouvez l’interview complète de Guillaume-Olivier Doré, pendant laquelle nous avons également fait un point sur l’écosystème entrepreneurial de la Nouvelle-Aquitaine et les ponts encore à construire entre Paris et les régions, dans l’émission. Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Pour Click&Boat, l’année 2020 a évidemment été particulière avec l’arrêt brutal de ses activités pendant plusieurs semaines à cause de la pandémie de Covid-19, mais pas seulement. En effet, l’entreprise spécialisée dans la location de bateaux s’est renforcée en mettant la main sur son concurrent allemand Scansail et la société espagnole Nautal. Jérémy Bismuth, co-fondateur de Click&Boat, revient sur la stratégie de croissance externe de la start-up française…

Nécessité de travailler de plus en plus vite, de se former en continu… Les besoins en outils des développeurs pour répondre à ces enjeux n’ont cessé de s’accentuer ces dernières années. Pour se maintenir à niveau, la plupart des développeurs ont, entre autres, l’habitude de faire de la veille technologique et de se former en continu. Mais pour être performants et progresser ils ont besoin d’outils riches en fonctionnalités et intégrant les dernières évolutions technologiques.

C’est à ce besoin que répond JetBrains qui depuis plus de 20 ans propose un ensemble de solutions logicielles afin d’accompagner les développeurs dans l’optimisation de leurs tâches.

Découvrez un extrait de l’interview réalisée avec Delphine Massenhove, Marketing Manager France pour JetBrains.

