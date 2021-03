Pourquoi les investisseurs misent sur le secteur du luxe malgré la baisse des ventes?

Malgré une forte baisse des ventes, les grandes marques de luxe connaissent des records de leur valorisation boursière. Le rapport annuel du cabinet Bain & Company annonce une baisse de 23% du chiffre d’affaires du secteur en 2020. LVMH a notamment fait part d’un recul de 16% de son chiffre d’affaires. Pourtant, la valorisation boursière des grandes entreprises du secteur atteignent des records.

En 2020, LVMH a gagné 23,4% à la bourse de Paris, Hermès 32% et L’Oréal 17,7%. Un phénomène contrasté permis par la digitalisation du secteur et le fort potentiel à venir du marché chinois qui rassurent les investisseurs. « En 2020, 28% des achats ont été réalisés par des chinois et bientôt 1 achat sur 2 sera effectué par une personne chinoise. Ce marché est le plus gros potentiel du secteur du luxe », met en avant Selvane Mohandas du Ménil, directeur général de l’IADS, Association Internationale des Grands Magasins.

L’actualité à retenir : Safety Line allège l’empreinte carbone des vols

Les boîtes noire ne servent pas seulement à collecter des données pour établir les causes d’un crash d’avion. Elles peuvent aussi permettre d’optimiser les trajectoires des vols, de manière à faire des économies de carburant dans un secteur souvent critiqué pour la forte pollution qu’il engendre. C’est en tout cas la conviction de Pierre Jouniaux, ancien pilote de ligne, qui a lancé dans ce sens Safety Line en 2010. Il nous explique son approche pour faire parler les boîtes noires en plein vol… Retrouvez l’intégralité de l’interview sur Frenchweb.fr.

WildCard : Quand MyHeritage fait parler les morts

Dans le WildCard d’aujourd’hui, on va parler de MyHeritage et de sa nouvelle fonctionnalité qui risque fort de faire couler beaucoup d’encre. En effet, « Deep Nostalgia » permet d’animer, au sens propre comme au figuré, tout type de photos dont celles de personnes décédées. C’est en quelque sorte la naissance des « deep fake » d’outre-tombe. Saisissant.

