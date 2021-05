Pourquoi les ressources humaines gagneraient à se saisir davantage des outils du design thinking

S’il y a bien un corps de métier qui est particulièrement sollicité en entreprise depuis la crise du Covid-19, c’est celui des ressources humaines. Une remise au centre de la profession, qui au-delà de la pousser à accélérer la transformation de ses outils pour gagner en agilité, a aussi un impact sur l’évolution de ses méthodes de travail. Parmi celles-ci, on retrouve le recours au design thinking.

Car si la pratique a été massivement adoptée depuis les années 2010 par certaines professions, cela n’est pas encore largement le cas des ressources humaines. «Nous sommes un centre de formation où nous enseignons le design thinking depuis dix ans maintenant. Nous voyons majoritairement des chargés de projet, des personnes qui sont chargées d’innovation ou de la R&D. Nous voyons plutôt des personnes qui sont dans l’opérationnel des projets et un peu moins les RH», observe Jean-Luc Barassard, directeur de la stratégie entreprises pour l’Ecole de design Nantes Atlantique.

Cependant, l’école a pressenti un changement depuis maintenant deux ans, qui s’est encore accéléré avec la crise, et a lancé une formation de design thinking dédiée aux RH. Pour rappel, l’objectif de cette méthode «est de penser le problème du point de vue de l’utilisateur et d’envisager la solution en le mettant toujours au centre du sujet», rappelle Jean-Luc Barassard. Il s’agit aussi de réunir une équipe multidisciplinaire pour y parvenir et d’aller vite afin de pouvoir rectifier le tir si besoin, «plutôt que de mettre beaucoup de moyens et se rendre compte que cela ne marche pas».

Ainsi les professionnels des ressources humaines peuvent se saisir de cette méthode pour apporter des solutions nouvelles à destination des salariés, en faveur de la marque employeur ou encore pour favoriser la formation. C’est peut aussi être l’occasion d’insuffler plus largement cette méthode dans la culture d’entreprise.

Toutes les précisions au cours de l’émission via l’interview complète de Jean-Luc Barassard, directeur de la stratégie entreprises pour L’Ecole de design Nantes Atlantique.