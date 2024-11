PRIMAA lève 5 millions d’euros et mise sur une détection ultra-ciblée des cancers

Créée en septembre 2018 par Fanny, Stéphane et Marie Sockeel, PRIMAA, startup spécialisée en HealthTech, développe des solutions d’intelligence artificielle pour améliorer le diagnostic des cancers. Son produit phare, Cleo, se concentre sur trois types de cancers : le sein, la peau et la prostate. Contrairement aux outils généralistes, PRIMAA adopte une approche ciblée qui maximise l’efficacité et l’impact clinique.

Cleo utilise des algorithmes avancés d’apprentissage profond pour analyser des images médicales et détecter des anomalies précoces. En collaboration avec des laboratoires spécialisés tels que Medipath, Cleo a été conçu pour s’intégrer dans les workflows des pathologistes, leur offrant des résultats rapides et précis. Cette spécialisation contribue à réduire les délais de diagnostic et à améliorer la prise en charge des patients.

L’innovation de PRIMAA repose sur une IA dédiée à la médecine de précision. Les outils développés permettent d’affiner les diagnostics et de détecter des anomalies parfois invisibles à l’œil humain. Le prochain lancement de Cleo Prostate, prévu pour fin 2025, illustre cette stratégie de diversification ciblée pour couvrir des besoins spécifiques en oncologie.

PRIMAA vient de finaliser une levée de fonds de 5 millions d’euros auprès des fonds CENITZ, LEIA CAPITAL et CLERY. Ce financement servira à accélérer le développement de Cleo Prostate et à renforcer ses capacités d’analyse dans le domaine des cancers. Ces fonds permettront également à PRIMAA de renforcer ses partenariats avec des centres médicaux et laboratoires européens.

PRIMAA avait réalisé une levée de 2 millions d’euros en octobre 2019 auprès du Fonds Ambition Amorçage Angels (F3A), géré par Bpifrance pour le compte de l’Etat dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA), des Entrepreneurs Investis (fonds d’entrepreneurs), de 50 Partners (accélérateur de startups), d’Angels Santé (premier réseau européen de business angels dans la santé) et de business angels de renom, en complément de financements non-dilutifs.