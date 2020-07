PropTech: Check & Visit lève 1,6 million d’euros pour automatiser le processus d’état des lieux

Check & Visit, une solution qui automatise le processus d’état des lieux, lève 1,6 million d’euros en série A auprès d’Axeleo Capital, avec la participation du Club des Prophètes et de business angels. Il s’agit pour la startup rennaise de son premier tour de table, sélectionnée pour être le premier investissement du fonds PropTech d’Axeleo.

Lancé en juin 2018 par Thibault Le Treut et Matthieu Prestigiacomo, Check & Visit développe pour les professionnels de l’immobilier une plateforme de services à la demande, notamment pour réaliser des état des lieux. Toutefois, les professionnels comme les particuliers peuvent réserver la demande d’état des lieux certifiés RGS via la plateforme. Des experts de Check & Visit s’occupent ensuite de l’état des lieux avant d’envoyer le certificat aux clients.

« Le contexte lié à l’état d’urgence sanitaire a renforcé la prise de conscience par les professionnels du secteur de l’importance d’adopter des solutions numériques. Le déconfinement et la crise du COVID-19 ont démontré l’intérêt de technologies flexibles et réactives », constate Thibault Le Treut.

« Un besoin de digitalisation »

Basée à Rennes, la startup est accompagnée par The Family et le Village by CA Ille-et-Vilaine. Présente dans 15 villes en France, elle revendique plus de 2 500 états des lieux réalisés pour le compte de 80 professionnels de l’immobilier dont Nexity et le Crédit Agricole. Check & Visit ambitionne désormais de doubler ses effectifs et d’étendre sa solutions à 30 villes d’ici la fin de l’année.

« Check & Visit répond à un besoin de digitalisation des états des lieux qui est le nerf de la guerre dans le locatif car il permet de protéger les parties face au risque de litige. Dans un contexte de hausse du taux de rotation des actifs immobiliers, Check & Visit utilise la technologie pour automatiser les processus, accélérer une tâche fastidieuse et accumuler des données précieuses pour les gestionnaires », commente Eugénie Martinez, Chargée d’affaires chez Axeleo Capital.

Check & Visit : les données clés

Fondateurs : Thibault Le Treut et Matthieu Prestigiacomo

Création : 2018

Siège social : Rennes

Secteur : PropTech

Financement: 1,6 million d’euros en série A en juin 2020 auprès d’Axeleo Capital, avec la participation du Club des Prophètes et de business angels.