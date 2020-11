Quel format choisir pour rendre votre webinar intéressant?

Transposition numérique des conférences, le webinar s’est largement démocratisé en France ces dernières années au travers de son adoption par de nombreuses startups désireuses de faire connaitre leurs solutions et produits. Au point que les webinars sont aujourd’hui utilisés par de nombreuses PME et grands groupes pour appuyer le développement de leur présence sur internet et engager de nouvelles audiences pour leurs présenter leurs solutions, mais aussi partager leurs expertises sur un sujet précis auprès d’une audience qualifiée.

Coté format le webinar offre de nombreuses possibilités: de la plus simple à la plus spectaculaire

Si les premiers webinars pouvaient avoir une forme abrupte et peu d’interactivité, les sociétés les plus aguerries mettent désormais en scène leurs webinars, afin d’offrir une expérience utilisateur la plus agréable possible tant sur le fond que sur la forme.

Voici une revue des principaux formats:

Un format de webinar simple et efficace: la présentation commentée

C’est la version la plus épurée du webinar mais qui permet de palier à la problématique de la video intégrant l’intervenant qui est parfois confiné à son domicile ou dans un environnement dont la connectivité n’est pas suffisante pour gérer un flux video. C’est aussi l’une des plus efficaces car elle immerge complètement l’audience dans le contenu. Nul besoin d’appuyer sur le fait qu’il doit être de très bon niveau et avoir une forme agréable. L’un des points clés de ce cas de figure est de bien interpreter sa présentation, rien de pire que les discours monocordes, mettez de l’énergie et de l’entrain, n’hésitez pas à répondre au cours de la présentation à quelques questions ou de les solliciter en les interpellant (n’oubliez pas que vous les connaissez grace à leur inscription, vous pouvez générer une interaction en leur posant une question si eux ne le font pas.)

Le webinar avec la video des intervenants

Humaniser son webinar est l’un des meilleurs moyens d’augmenter l’engagement de vos audiences, encore faut il respecter quelques règles d’usage. La plus simple vous l’avez bien entendu en tête c’est l’arrière plan. Positionnez vous dans une pièce bien éclairée, si vous êtes devant une fenêtre, la lumière naturelle est toujours très agréable, vérifiez bien que vous n’êtes pas en contre jour et n’oubliez pas que la luminosité risque de changer au cours de votre session. Dans une pièce fermée, ce qui évite les interruptions involontaires, n’hésitez pas à ajouter une source de lumière pour éclairer votre visage, de préférence du haut vers le bas afin d’éviter les ombres disgracieuses.

Notre recommandation est bien entendu de faire cela en studio, votre intervention sera non seulement mieux mise en valeurs mais vous n’aurez pas à vous soucier du tournage qui sera géré par une équipe. Image, lumière, son, autant de points qui feront de votre webinar une expérience plus riche et agréable pour votre audience. Et un plus non négligeable est que ce type de contenus se prête à une réutilisation que ce soit sur votre site internet, vos newsletters, ou encore en interne.

L’interview par un journaliste, un format super dynamique

Que vous ayez une présentation ou non, les sessions de webinars avec l’intervention d’un journaliste permettent de donner du rythme mais aussi d’apporter une légitimité supplémentaire à votre prise de parole. C’est aussi le moyen de structurer différemment votre intervention

Le webinar mis en scène comme une véritable conférence

Nul besoin d’insister sur le fait qu’il, l’évènementialisation de vos sessions de webinars est un bon moyen de développer votre communauté, tout en valorisant votre marque au moyen d’une mise en scène plus sophistiquée. Les sociétés les plus agguéries en matière de content marketing n’hésitent pas à investir dans ce type de formats, dont elles exploitent le contenus à de multiples reprises que ce soit pour l’onboarding client, la formation collaborateur, le marketing digital (site internet, newsletter, automation marketing), etc.