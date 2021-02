Quelles sont les tendances RH de 2021?

Chronique de Jean-Luc Raymond de FranceNum avec une émission spéciale bien-être et numérique, parce qu’on a besoin d’être en forme, d’être bien avec soi-même et avec les autres… Quelles sont les tendances phares RH de 2021 ? Le cabinet de consulting Deloitte révèle les tendances RH après avoir passé à la moulinette les signaux faibles de ce qu’il se passe dans les entreprises actuellement.

5 tendances en ressortent : une forte demande d’intégrer le bien-être au travail, le besoin de libérer le potentiel des collaborateurs, la création de « super équipes », l’envie d’innover dans la stratégie de gestion des talents et une accélération de la transition vers une réorganisation du travail.

Mais aussi, comment innover lors des réunions en visio ?

Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: redaction@decode.media

L’actualité à retenir :

Lancé en 2001, HR Path, présent aujourd’hui dans 18 pays, accompagne les entreprises dans la transformation de leurs processus RH de trois façons: via du conseil, le déploiement technique et fonctionnelle de solutions tierces, et le développement de ses propres outils RH.

La crise n’a pas épargné l’entreprise qui a tout de même réussi à enregistrer une croissance de 3%. Mais pas assez pour rester dans le Next40, la société rejoint pour cette année le French Tech 120. Quelle est sa stratégie pour 2021? Et plus généralement, comment l’entreprise voit-elle le secteur évoluer? Nous avons échangé avec François Boulet, associé-fondateur d’HR Path. Retrouvez l’intégralité de l’interview sur Frenchweb.fr.

Chronique Wildcard, la question de la propriété intellectuelle

Dans le WildCard d’aujourd’hui, nous allons parler d’une possible dérive liée à la propriété intellectuelle sur les réseaux sociaux. Sur Internet comme ailleurs, la grande majorité des œuvres artistiques est protégée par le droit d’auteur international. Aucun site ne peut s’arroger le droit de diffuser une production musicale sans l’accord des ayant-droits ou sans s’être acquitté au préalable du paiement lié à l’utilisation du dit morceau. Dans le cas contraire, la video est bien souvent vite retirée. Ce qui est précisément le but de certaines personnes.

L’événement à ne pas manquer :

Organisez votre webinar sur FrenchWeb.fr

Les offres d’emploi :