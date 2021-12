[SEED] Collective.work lève 7 millions d’euros pour permettre aux freelances de travailler en équipe

En France, on dénombre près d’un million de freelances, soit une croissance de 145% en dix ans. Mais être indépendant n’est pas synonyme de solitude puisque 20% d’entre eux travailleraient en équipe, selon une étude menée par la startup Collective.work. Incubé au sein du startup studio eFounders, Collective.work a lancé en début d’année une marketplace SaaS qui cible les indépendants souhaitant travailler en équipe. Neuf mois après, elle lève 7 millions d’euros auprès de Blossom Capital et de business angels (incluant les cofondateurs d’Intercom, Criteo et Aircall) et de membres de collectifs utilisant la plateforme.

Fondé par Jean de Rauglaudre, Vianney de Drouas et Paul Vidal, Collective.work collabore aujourd’hui avec des milliers de freelances et des centaines d’entreprises. Concrètement, la startup permet à des indépendants de créer un collectif pour collaborer avec d’autres freelances qui vont pouvoir s’organiser autour d’un projet commun. Elle permet également de formaliser une proposition commune, générer une facture commune, gérer un paiement unique et sa répartition ou encore de se créer une page vitrine.

« Pour le moment, nous sommes focalisés sur la partie de création d’un collectif », explique Jean de Rauglaudre. « Un indépendant va renseigner la création d’un collectif chez nous et va ensuite convié 5 à 10 personnes avec qui il souhaite collaborer. Ces différents membres vont rejoindre le collectif et lui trouver un nom, un manifeste et une typologie de plateforme. Dès lors, le collectif sera actif sur la plateforme ». « A terme, nous souhaitons permettre à n’importe quel indépendant dans n’importe quel corps de métier de rejoindre un collectif », commente Jean de Rauglaudre.

« Un mode de travail plus engageant »

Collective.work n’agit pas seulement sur la mise en relation puisqu’elle déploie des outils pour simplifier le quotidien des collectifs d’indépendants, en automatisant des tâches chronophages et à faible valeur ajoutée, comme les propositions commerciales, les devis, les contrats et les paiements.

« Les structures des entreprises traditionnelles sont archaïques et rigides. Les individus recherchent plus d’autonomie et de collaboration dans leurs rôles : travailler en collectif répond à cette quête de sens », estime Ophelia Brown, fondatrice de Blossom Capital. « En plus de proposer une répartition plus équitable de la valeur créée, les alternatives émergentes telles que les collectifs offrent plus de transparence et créent un mode de travail plus engageant. »

La startup ambitionne désormais d’accélérer en consolidant ses revenus en France, avant de s’attaquer à de nouveaux marchés à l’international courant 2022.

Retrouvez l’interview de Jean De Rauglaudre, CEO et co-fondateur de Collective.work :