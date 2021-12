[SEED] LoneScale lève 1 million d’euros auprès de OneRagtime

Pour les équipes de ventes, accéder à la donnée commerciale peut se révéler complexe et fastidieux. Face à ce constat, la startup française LoneScale s’est spécialisée dans la centralisation et l’automatisation du traitement de la donnée commerciale. Elle lève aujourd’hui 1 million d’euros auprès de OneRagtime et de business angels afin d’accélérer son développement.

Lancé en 2020 par deux ingénieurs, Alexandre Déprés (INSA) et Yann Aleman (Télécom Strasbourg), LoneScale permet aux équipes commerciales et marketing d’accéder à une base de données BtoB mise à jour en temps réel. Sa solution s’intègre aux CRM sur le marché (HubSpot, Salesforce, Pipedrive…).

« Les équipes de ventes et marketing se retrouvent toujours face à cette même problématique, à la fois complexe et chronophage : la recherche et l’enrichissement des données prospects pertinentes ayant un besoin précis et une intention d’achat », commente Alexandre Déprés, co-fondateur et CEO de LoneScale. « LoneScale répond précisément à cet enjeu grâce à une analyse granulaire de la donnée et à une plateforme simple et intuitive. »

La startup ambitionne désormais de recruter une dizaine de collaborateurs en 2022 et d’enrichir ses offres.