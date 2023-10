[Série A] QOBRA lève 10 millions d’euros pour mieux gérer la rémunération variable des commerciaux

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Face à la pénurie des commerciaux en France, et une gestion de la rémunération variable complexe et chronophage, la startup Qobra a développé une solution pour simplifier ce processus. Un an après un tour de table en amorçage de 5 millions d’euros, Qobra annonce une nouvelle levée de fonds de 10 millions d’euros réalisée auprès de Singular avec la participation du groupe anglais Revenue Syndicate et de son investisseur historique Breega.

Lancé en juillet 2020, par Antoine Fort, Tanguy Moullec et Axel Poitral, Qobra déploie une technologie « no-code » qui permet d’automatiser les règles de calcul des commissions. Ces dernières représentent en effet un investissement important pour bon nombre des entreprises B2B. Pour répondre à ce problème, la startup s’adresse aux entreprises de toute taille et tout secteur.

« La rémunération variable représente l’investissement commercial n°1 de la grande majorité des entreprises B to B et le plan de commissionnement est l’un des outils les plus puissants d’une direction pour orienter les comportements de ses commerciaux », explique Antoine Fort, CEO de Qobra. « Nous faisons partie de la nouvelle génération de logiciels plus flexibles et plus motivants pour les équipes commerciales ».

Qobra ambitionne désormais d’accélérer ses acquisitions à l’international, notamment au Royaume-Uni où la société ouvrira un bureau londonien début 2024, point d’accès vers les États-Unis. La startup prévoit également de doubler ses effectifs, en passant de 30 à 60 salariés sur l’année 2024, et d’élargir son offre logicielle.

Information Détails Nom de la société Qobra Objectif Simplifier la gestion de la rémunération variable Fondation Paris Date de création 2020 Levée de fonds 5 millions d’euros en 2022, 10 millions d’euros en 2023 Investisseurs principaux Singular avec la participation du groupe anglais Revenue Syndicate et de son investisseur historique Breega. Fondateurs Antoine Fort, Tanguy Moullec et Axel Poitral Domaines d’application Gestion des rémunérations Objectif du financement Accélérer ses acquisitions à l’international et doubler ses effectifs