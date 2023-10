ORANGE, BOUYGUES TELECOM veulent faire payer les GAFAM / GOOGLE sous le feu de la concurrence / BEAUMANOIR… Les actus tech qu’il ne faut pas manquer ce matin.

↗ 20 opérateurs télécoms européens, dont ORANGE avec Christel HEYDEMANN, BOUYGUES TELECOM avec Edward BOUYGUES, DEUTSCHE TELEKOM, et Telefónica, demandent à l’Union européenne de faire payer aux grandes entreprises technologiques une part « juste et proportionnée » pour l’utilisation de leurs réseaux. Ils appellent à une révision du cadre réglementaire des télécommunications en Europe pour soutenir les investissements nécessaires (174 milliards d’euros) à la prochaine vague de transformation numérique, alimentée par des réseaux 5G ultrarapides et à faible latence, ainsi que par des réseaux en fibre optique sécurisés.

Les opérateurs télécoms estiment que les grandes entreprises technologiques bénéficient largement de l’infrastructure qu’ils construisent et exploitent, mais ne contribuent pas de manière équitable aux coûts. Ils appellent à un mécanisme de régulation pour assurer une contribution équitable de ces entreprises, tout en excluant les fournisseurs de contenu et d’applications plus petits. Cela permettrait de rééquilibrer le pouvoir sur la chaîne de valeur

↗ Le PDG de Spotify, Daniel EK, appelle à des lois plus strictes sur les grandes entreprises technologiques au Royaume-Uni, tandis que les régulateurs aux États-Unis et en Europe mènent plusieurs enquêtes antitrust massives visant Amazon, Google et d’autres plateformes.

Dans une interview avec le Financial Times, Ek a déclaré que ces grandes plateformes, en particulier Apple, agissent en tant que gardiens pour limiter la croissance d’autres applications, dont Spotify, qui compte environ 550 millions d’utilisateurs.

« Je trouve insensé que deux entreprises [Apple et Google] contrôlent essentiellement la manière dont plus de 4 milliards de consommateurs accèdent à Internet dans le monde », a déclaré Ek. Google a fait valoir dans sa défense qu’il est en concurrence avec des plates-formes telles que Spotify en ce qui concerne la recherche de musique, ainsi qu’avec les moteurs de recherche eux-mêmes.

↗ META a présenté un plan aux régulateurs de l’UE pour facturer aux utilisateurs européens un abonnement mensuel à partir de 10 € afin d’utiliser Facebook et Instagram sans publicités.

↗ TIKTOK confirme mener actuellement un test à petite échelle d’un plan d’abonnement sans publicité, mais ne précise pas le marché concerné, qui n’est pas les États-Unis, ni le prix de cet abonnement.

↗ INSTAGRAM cherche à raviver l’intérêt pour Threads en incitant les créateurs à publier davantage de contenu sur la plateforme. Ils visent à faire de Threads un espace dédié aux mises à jour en temps réel sur les grands événements et bien plus encore. Cette stratégie vise probablement à exploiter l’influence des créateurs et à renforcer l’attrait de la plateforme pour les utilisateurs intéressés par du contenu pertinent et à jour.

↘ Terminus pour IRONNET une startup fondée en 2014 par un ancien directeur de la NSA et ayant levé plus de 400 millions de dollars. La startup de cybersécurité basée en Virginie, ferme ses portes et vient de licencier son personnel.

↘ Selon des sources du WALL STREET JOURNAL, BYTEDANCE propose de racheter les actions de son personnel à une valorisation de 223,5 milliards de dollars, en baisse d’environ 26 % par rapport à l’année précédente. BYTEDANCE enregistre un bénéfice d’exploitation de plus de 20 milliards de dollars en 2022.

↗ Paris Hilton et sa société 11:11 Media ont signé un partenariat avec X pour créer quatre programmes de contenu vidéo originaux par an afin de promouvoir le produit Live Shopping de X.

↗ Singapour a accordé à COINBASE une licence qui permet à l’entreprise d’offrir davantage de services de crypto tant à destination du grand public que d’acteurs institutionnels. Standard Chartered est son partenaire bancaire local.

↗ Le groupe malouin BEAUMANOIR, qui a fait l’acquisition du site de vente de chaussures SARENZA l’an dernier, reprend l’entrepôt assurant la logistique de la marque. Situé à Réau, en Seine-et-Marne, ce centre opérationnel de 19 500 m², jusqu’à présent sous la gestion de GXO Logistics, est équipé de 23 robots et a la capacité de traiter jusqu’à 20 000 commandes par jour.