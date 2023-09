Les dépenses en lobbying des GAFAM toujours à la hausse, les startups de la FRENCHTECH ont créé 30 000 emplois en 2 ans, l’actualité du jour à ne pas manquer.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Pour la treizième édition de l’Emploi dans le Numérique, FRENCHWEB.FR a recensé les prévisions de recrutement de profils digitaux des entreprises françaises, pour établir son Top des entreprises qui recrutent dans le numérique d’ici la fin 2023 et promouvoir les métiers du numériques.

Des entreprises qui emploient aujourd’hui plus de 120 000 salariés

Au total, les sociétés qui figurent dans le panel dont est issu notre classement, ont recruté au cours des 2 années écoulées près de 30 000 nouveaux collaborateurs, soit 3 fois plus que ce qu’elles ont recruté en 2020 avant crise.

Une croissance portée par la dynamique FrenchTech malgré le brusque arrêt des financements de startups. Dans ce chiffre ne sont pas compris les recrutements des ESN (ex SSII) et des opérateurs telecom (qui a eu seuls ont recrutés plus de 17000 nouveaux salariés.).

Dans ces résultats nous notons l’arrivée de nouvelles startups deeptech qui accélèrent leur développement grâce à de solides financements mais avec des recrutements qui ne dépassent pas la cinquantaine, des acteurs beaucoup plus murs, qui en valeur absolue se révèlent être d’importants recruteurs, à l’instar d’un DOCTOLIB (815 millions de dollars levés) ou d’un EXOTEC (440 millions d’euros levés), et enfin des sociétés qui se sont reconfigurées au cours de la crise.

Si les chiffres sont en hausse sur 2 ans, on note un ralentissement dès le second semestre 2022 qui s’est sensiblement accru sur le 1er semestre 2023 et cela pour de nombreuses sociétés de notre panel (365 sociétés) qui ont pour beaucoup arrêté ou mis en pause leurs recrutements.

Pire, un quart de notre panel a réduit depuis 6 mois ses effectifs, principalement en ne remplacant pas les salariés ayant quitté l’entreprise. Une tendance que nous ne manquerons pas de suivre notamment lors de notre mise à jour de fin d’année.

Cette période a vu le fort développement de postes aux fonctions très précises, correspondant à une taylorisation mis en oeuvre dans de nombreuses startups à forte croissante. Les sociétés plus traditionnelles restent attachés à des profils plus polyvalents.

La grande majorité de ces emplois sont en CDI, nous observons une montée en puissance des opportunités de télétravail, et une très forte mise en avant des avantages salariaux qu’il s’agissent de jours de congés parentaux, de mutuelle santé, ou de services donnant un peu de pouvoir d’achats au collaborateur.

Un TOP 100 des entreprises qui recrutent dans la tech à découvrir sur FRENCHWEB.FR

↗ Une nouvelle étude de l’organisation Corporate Europe (CEO) révèle que les entreprises tech dépensent désormais plus de 113 millions d’euros par an en lobbying. Cette somme a augmenté de manière significative au cours des deux dernières années, passant de 97 millions d’euros en 2021 à 113 millions d’euros en 2023. Les géants de la tech, tels que Meta et Apple (qui a doublé son budget), dominent les dépenses de lobbying, consacrant des budgets considérables pour influencer les réglementations de l’UE. Cette poussée du lobbying est en grande partie liée aux réglementations récentes et imminentes de l’UE, telles que le Digital Services Act (DSA) et le Digital Markets Act (DMA).

Il est à noter que les entreprises américaines représentent environ 20 % des efforts de lobbying, aux cotés des pays européens, dont le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, avec une moyenne de 10 % chacun. En revanche, les géants chinois tels que TikTok et Alibaba ne représentent qu’une part infime, soit moins de 1 %

➠ La décision du bureau du droit d’auteur des États-Unis de refuser la protection pour une image créée par une IA qui a remporté un concours d’art est un exemple intéressant des défis juridiques et éthiques posés par la création artistique générée par l’intelligence artificielle. Bien que cette image ait été soumise à des révisions et des altérations dans Adobe Photoshop et qu’un grand nombre de textes de guidage aient été utilisés pour sa création, le bureau du droit d’auteur a estimé qu’elle ne pouvait pas être admissible à la protection du droit d’auteur.

➠ Des chercheurs britanniques ont dévoilé « Bluebird », un « jumeau numérique » de l’espace aérien anglais conçu pour examiner le rôle potentiel de l’intelligence artificielle dans le contrôle du trafic aérien. Cette initiative fait partie d’un projet gouvernemental de 15 millions de livres visant à explorer les avantages de l’IA dans le domaine de la gestion du trafic aérien.

➠ Le Sénat de Californie a adopté un projet de loi exigeant la présence d’un opérateur de sécurité dans les camions autonomes circulant sur les routes publiques. Ce texte doit encore obtenir l’approbation du gouverneur de l’État. Cette décision suscite un débat animé sur la réglementation des véhicules autonomes sur les routes californiennes.

➠ La plateforme de cryptomonnaie FTX aurait constitué un patrimoine d’environ 7 milliards de dollars en actifs. Cela comprend une variété d’actifs tels que 2,6 milliards de dollars en espèces, 1,16 milliard de dollars en Solana, 560 millions de dollars en Bitcoin, ainsi qu’environ 200 millions de dollars investis dans 38 propriétés aux Bahamas.

↗ DataScientest, un acteur de la formation en data science, a annoncé l’acquisition d’@forSSIc, un organisme de formation spécialisé dans le domaine de la cybersécurité.

↗ Le groupe Splashr continue sa série d’acquisitions en ajoutant Arkée à son portefeuille, ce qui marque sa troisième acquisition après avoir intégré Blinked à la fin de 2022 et Sparkle Agency à la fin de 2020. Arkée, une agence de conseil et d’activation digitale basée à Paris et à Rouen, a été fondée par Julien Pottier en 2018. Depuis sa création, elle a connu une croissance significative et propose des services en référencement naturel (SEO) et en référencement payant (SEA). Elle compte actuellement une équipe d’environ quinze consultants et sert une centaine de clients, notamment des entreprises de taille moyenne et des grandes entreprises en France et à l’international, tels qu’Universal Music, Grand Frais, So Foot, PixPay, et ZeWay.

↗ L’Institut national de l’audiovisuel (INA) a pris la décision d’utiliser la technologie blockchain de Pictia pour la distribution de ses contenus photographiques. Cet accord permettra la valorisation et la commercialisation des droits liés à la vaste collection de photos de l’INA, comprenant près de 2 millions de clichés.

La ministre de la Culture, Me Rima ABDUL MALAK, qui a soutenu cet accord lors de la cérémonie organisée dans les locaux de la startup, considère que ce partenariat démontre la capacité à mettre en œuvre des technologies innovantes du web3 et de l’intelligence artificielle (IA) pour protéger et valoriser les œuvres des créateurs.

LE CHIFFRE DU JOUR: 11%

C’est la part de marché que représente SINGAPOUR dans l’industrie des semi conducteurs. Un chiffre qui devrait croitre significativement dans les prochaines années, tant SINGAPOUR essaie de convaincre les fabricants de s’installer. Le dernier en date, GLOBALFOUNDRIES, INTEL, INFINEON, NXP, le franco italien ST MICROELECTRONICS ou encore le français SOITEC qui prévoit d’investir 400 millions d’euros dans sa prochaine usine. L’industrie des semi-conducteurs représente environ 7% du produit intérieur brut (PIB) de Singapour.

THINKEO, la start-up bordelaise, désormais installté à STATION F, et spécialisée dans la transformation du contenu d’entreprise grâce à l’IA, a annoncé une levée de fonds de 1 million d’euros. Ce tour de table vise à élargir le déploiement de leur plateforme innovante qui rend le contenu des entreprises vivant et adaptatif. Depuis son lancement en mai 2023, Thinkeo a enregistré une forte croissance chaque mois, avec plus de 2500 utilisateurs actifs. La levée a été réalisée auprès de SuperCapital, SideAngels, Apok Invest et Polymatter Ventures. Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’interview du CEO de THINKEO, Damien HONTANG dans FRENCHWEB BUSINESS

A L’ETRANGER:

OPEN COSMOS, spécialisée dans la construction de satellites en orbite terrestre basse (LEO) durables et dans le développement d’une plateforme de gestion de leurs données annonce une levée de fonds de 50 millions de dollars

Pour son 1er trimestre fiscal, ORACLE a enregistré une augmentation de ses revenus de 9 % d’une année sur l’autre, atteignant 12,45 milliards de dollars. Les revenus issus des services cloud et du support de licences ont augmenté de 13 % par rapport à l’année précédente, atteignant 9,5 milliards de dollars. Quant au bénéfice net il a augmenté de 56 %

Julien BECK devient Partner chez SEQUOIA CAPITAL, après avoir officié en tant que Principal chez ACCEL pendant près de 6 ans. Il est Angel Investor dans Revolut.

NORDICNINJA, le plus grand fonds de capital-risque japonais en Europe, a récemment levé un nouveau fonds de 200 millions d’euros destiné aux start-ups en phase précoce opérant dans les domaines de la technologie climatique et de pointe, avec un accent particulier sur l’intersection entre la durabilité et la numérisation.

DL SOFTWARE accueille de nouveaux membre au sein de sa direction avec Daniel Kofie, Directeur Fusions et Acquisitions et Fabrice JANKY, Directeur Administratif et Financier Thierry Barbaut est nommé Directeur des financements solidaires chez 42 Grégoire CUSINBERCHE rejoint nos confrères LA TRIBUNE comme Directeur Général Adjoint Evénements Yoann Montagnon est promu Senior Director Operations chez BRANDED



