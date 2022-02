[Série A] Boxy (ex-Storelift) lève 25 millions d’euros pour déployer ses magasins autonomes en France

Redéfinir le commerce de proximité grâce à des magasins autonomes connectés, c’est l’ambition de Boxy, qui vient de lever 25 millions d’euros auprès de Serena et de ses investisseurs historiques pour étendre son réseau de supérettes en France. Ce tour de table a été suivi par ses investisseurs historiques CapHorn et LocalGlobe, avec la participation de Bootstrap Europe, et de business angels. Cette opération intervient moins d’un an après une levée d’amorçage de 5 millions d’euros.

Fondé en 2018 par David Gabai et Tom Hayat, Boxy (ex-Storelift) développe des magasins de proximité connectés et autonomes, ouverts à toute heure, tous les jours. Ces magasins, disponibles à proximité des entreprises ou des zones où les commerces se font rares, sont construits à partir de containers maritimes recyclés.

« Il faut d’abord télécharger l’application Boxy et y rentrer sa carte bleue, ce qui va générer un QR code sur l’application. Ce QR code doit être scanné à l’entrée du magasin pour que les portes s’ouvrent », explique Tom Hayat. « Les clients peuvent ensuite faire leurs courses. Grâce à l’IA, aux caméras au plafond et aux capteurs sur les rayons, nous pouvons associer les bons produits au bon client. Ce dernier reçoit son ticket de caisse une fois sortie du magasin ».

L’ambition de Boxy est de déployer son réseau de plus de 60 magasins fin 2022 et de doubler ses équipes, avec l’ambition d’atteindre 1 000 magasins d’ici 2025. La startup prévoit également de renforcer sa R&D, son marketing et ses fonctions support et logistique.

Retrouvez l’interview de Tom Hayat, co-fondateur de Boxy :