[SERIE A] FOLLOW lève 3,8 millions d’euros pour accompagner les médecins spécialistes et chirurgiens dans leur quotidien

La jeune pousse rennaise Follow vient de réaliser une nouvelle levée de fonds de 3,8 millions d’euros, renforçant ainsi sa position sur le marché des logiciels médicaux en ligne (SaaS). Fondée en 2015 par Roman Collin, Marie de la Rochebrochard, et Antoine Magliulo, la startup Follow a pour mission de simplifier la gestion des activités des médecins spécialistes et chirurgiens. Avec une approche centrée sur l’ergonomie et une plateforme de services numériques complète, la startup s’est rapidement imposée comme dans le domaine de la santé.

Répondre aux besoins des professionnels de la santé

Follow a conçu un logiciel médical en ligne qui permet aux médecins de suivre l’évolution de leurs patients et d’optimiser leurs consultations. L’ergonomie de la solution a été spécialement pensée pour répondre aux besoins de chaque spécialité médicale (FOLLOW en couvre 27 actuellement). La startup vise à améliorer le diagnostic et le suivi des patients tout en offrant une alternative moderne aux logiciels médicaux obsolètes.

Une croissance fulgurante

En huit ans d’existence, Follow compte aujourd’hui plusieurs centaines de professionnels de la santé qui utilisent sa plateforme pour gérer l’intégralité de leur activité. La startup a également signé des partenariats stratégiques avec des acteurs de renom tels que Doctolib en 2020 et Vidal en 2021. Cette collaboration avec d’autres entreprises du secteur renforce la position de Follow en tant qu’innovateur clé dans le domaine médical.

Une levée de fonds

Cette levée de fonds de 3,8 millions d’euros permettra à la startup de poursuivre son expansion et de développer une version 2 de son logiciel médical en ligne, offrant ainsi des fonctionnalités encore plus avancées aux professionnels de la santé. Ce tour de table a été bouclé au 1er trimestre 2023 avec 130 médecins investisseurs, Xaviel Niel (Fondateur Free) et MBA Mutuelle. À noter que Follow avait déjà levé plus de 4 millions d’euros précédemment, dont 1 million d’euros en 2018 avec l’accélérateur WESTWEBVALLEY et la participation de Kima Ventures.

Un réseau de soutien

Outre ses investisseurs institutionnels, Follow compte également sur le soutien de 200 professionnels de la santé-investisseurs, qui sont devenus progressivement des ambassadeurs de la startup depuis sa création.

Une ambition de croissance

Fort de ses 52 employés actuels, Follow prévoit de recruter 15 collaborateurs supplémentaires au cours de l’année à venir, renforçant ainsi ses équipes pour accompagner sa croissance continue. La startup revendique actuellement 2 700 professionnels de santé utilisant sa plateforme pour suivre les dossiers de 4 millions de patients, une augmentation significative par rapport aux 2 000 médecins utilisateurs en début d’année 2023.

INFORMATION DÉTAILS Nom de la société Follow Objectif Simplifier la gestion des activités médicales Fondation Rennes Date de création 2015 Levée de fonds 3,8 millions d’euros Valorisation Non divulguée Investisseurs principaux MBA Mutuelle, professionnels de santé-investisseurs Fondateurs Roman Collin, Marie de la Rochebrochard, Antoine Magliulo Domaines d’application Logiciel médical en ligne (SaaS) Objectif du financement Développement et amélioration de la plateforme Partenariats stratégiques Doctolib, Vidal Croissance prévue 15 recrutements prévus Utilisateurs 2 700 professionnels de santé, 4 millions de patients Siège social Rennes Principale concurrence logiciels métiers