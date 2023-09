[Série A] IZIX lève 3 millions d’euros pour optimiser le stationnement en milieu urbain

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

La startup franco-belge Izix, spécialisée dans la gestion de parkings de bureaux et de leur mobilité, annonce une levée de fonds de 3 millions d’euros réalisée auprès de Noia Capital, la Région Bruxelloise et des business angels franco-belges. Cette levée de fonds vise à accélérer l’expansion de l’entreprise sur le marché français.

Fondé en 2021 par Dorian de Broqueville, Rémi Laurent et Aurélie Bekaert, Izix se penche sur le défi de la recherche de stationnement en milieu urbain, qui contribue à une circulation congestionnée et à des émissions de CO2 élevées. Concrètement, la startup déploie une solution visant à optimiser l’utilisation des parkings en collectant des données en temps réel pour prédire les besoins en stationnement futurs.

Les utilisateurs, tels que les employés ou les locataires, peuvent réserver des places de stationnement via une application. Ils peuvent également suivre la disponibilité en temps réel et recevoir des notifications sur leur application. La solution génère des rapports détaillés sur l’utilisation des parkings, les économies réalisées, les réductions d’émissions de CO2, etc. Ces rapports peuvent être utiles pour les propriétaires immobiliers, les gestionnaires de parc de stationnement et les entreprises.

Implantée dans 150 bâtiments à travers l’Europe, Izix affiche des ambitions considérables sur le marché français. L’entreprise vise à équiper 5000 bâtiments d’ici la fin de l’année 2025, avec pour objectif d’atteindre une part de marché de 50% dans le secteur de l’immobilier tertiaire et de bureau en France. Izix se fixe pour objectif d’atteindre la rentabilité d’ici 2025 tout en continuant à investir dans le développement de sa technologie.

Information Détails Nom de la société Izix Objectif Optimiser l’utilisation des parkings, réduire le trafic routier et les émissions de véhicules Fondation Ixelles, Région de Bruxelles-Capitale Date de création 2021 Levée de fonds 3 millions d’euros Investisseurs principaux Noia Capital, la Région Bruxelloise et des business angels franco-belges Fondateur Dorian de Broqueville, Rémi Laurent et Aurélie Bekaert. Domaines d’application Mobilité Objectif du financement Équiper 5000 bâtiments d’ici la fin de l’année 2025, atteindre une part de marché de 50% dans le secteur de l’immobilier tertiaire et de bureau en France, et la rentabilité d’ici 2025.