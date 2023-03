[Série A2] Inato accueille La Maison et Top Harvest Capital dans une extension de tour de 20 millions d’euros

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Inato, une start-up spécialisée dans les essais cliniques, a levé 20 millions de dollars lors d’une extension de tour de sa précédente levée de fonds. Nous devrions voir ce type d’opérations financières se multiplier dans les prochaines semaines. Les extensions de tour permettent à de nouveaux investisseurs de rentrer aux mêmes conditions que les investisseurs précédents, qui sont également invités à y participer.

Ainsi cette extension de tour, pilotée par Cathay Innovation et Obvious Ventures, tous les deux déjà présents, permet d’accueillir La Maison et Top Harvest Capital. La société avait précédemment levé 14 millions de dollars lors d’un tour de financement de série A en 2020.

Inato a mis en place un processus permettant d’automatiser la collecte et le traitement des données nécessaires au lancement d’essais cliniques. Processus long et coûteux, mais indispensables à l’autorisation de mise sur le marché d’un nouveau traitement, plus de 30 000 essais cliniques sont effectués chaque année, auprès de centaines, voire de milliers de personnes, pour un coût atteignant parfois 500 millions de dollars par essai. Cela représente jusqu’à 15% du chiffre d’affaires des grands laboratoires pharmaceutiques et se traduit aussi par l’augmentation des prix des traitements.

Grâce à sa plateforme reposant sur l’intelligence artificielle, Inato permet aux acteurs de l’industrie pharmaceutique d’optimiser l’exécution des essais cliniques, et donc de réduire drastiquement leurs coûts de développement. En accélérant les essais cliniques, Inato rend plus rapide et moins cher l’accès à de nouvelles thérapies pour les patients.

Plus précisément, Inato agit sur l’identification des meilleurs hôpitaux pour un essai donné, phase critique pour la réussite de l’essai. Grâce au machine learning, la start-up a développé une plateforme qui collecte et identifie les signaux faibles prédictifs de la performance de recrutement.

Le marché des essais cliniques est très concurrentiel et compte de nombreuses startups très bien financée à l’instar de Paradigm (203 millions de dollars levés), HealthMatch, Science 37, Medable ou encore Curebase.

Des détaillants tels que Kroger, CVS et Walgreens ont également récemment lancé des filiales de services d’essais cliniques, exploitant leur présence physique dans tout le territoire américain pour faciliter la participation des patients à ces derniers.

Inato compte également parmi ses actionnaires Serena Data Venture, le fonds Data+AI de Serena Capital, Fly Ventures, Kima Ventures, Bertrand Diard (Talend) et Franck le Ouay (Lifen).