[SERIE B] 35 millions d’euros pour HIVEBRITE et sa solution de gestion de communautés

HIVEBRITE, une startup créée en 2015 et spécialisée dans les solutions pour communautés en ligne, vient de marquer une étape décisive dans son développement avec une levée de fonds de 35 millions d’euros avec le concours d’Insight Partners, et de Quadrille Capital

HIVEBRITE est une plateforme dédiée à la gestion et à l’engagement des communautés. Elle offre des outils permettant de créer, gérer et animer des communautés en offrant des fonctionnalités adaptées pour faciliter les interactions, renforcer l’engagement des membres et organiser des événements, le tout dans un espace en ligne dédié et personnalisable.

Après des débuts chaotiques, la startup, très en écoute de ses utilisateurs, a rapidement trouvé son positionnement et a rencontré le succès notamment outre atlantique. Ainsi HIVEBRITE est présent dans plus de 40 pays, avec une forte diversité de clients, des écoles et associations d’anciens élèves, aux réseaux d’entreprises, associations à but non lucratif, fondations et incubateurs.

HIVEBRITE est bien entendu présente dans le classement des 500 entreprises tech le FRENCHWEB 500, où elle occupe la position 134. A l’occasion de cette lévée de fonds, nous avons reçu Jean Hamon son CEO pour découvrir l’aventure HIVEBRITE.

