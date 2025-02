Tempo rouge, la France veut consacrer 1 GW d’énergie nucléaire à l’IA / Irlande : le pays sous tension / 16 États américains envisagent d’investir dans le bitcoin

Elon Musk et un groupe d’investisseurs, dont Vy Capital et xAI, ont déposé une offre de 97,4 milliards de dollars pour acquérir les actifs de la branche à but non lucratif d’OpenAI. Présentée comme une tentative de rachat, cette initiative vise avant tout à ralentir la transition d’OpenAI vers une structure commerciale (PBC) et à fragiliser sa levée de fonds, actuellement estimée à 40 milliards de dollars.

Ce coup de force intervient en plein Sommet pour l’Action sur l’IA, une manœuvre également médiatique de Musk dans son affrontement avec Sam Altman. On vous épargne les tweets.

Tempo rouge : la France veut consacrer 1 GW d’énergie nucléaire à l’IA

Le gouvernement français prévoit d’allouer 1 gigawatt (GW) d’énergie nucléaire à l’intelligence artificielle, dont 250 mégawatts (MW) d’ici fin 2026, afin de soutenir le développement des infrastructures IA. Cette initiative vise à renforcer l’attractivité du pays et à sécuriser un approvisionnement énergétique bas-carbone pour les data centers.

Avec un mix énergétique dominé par le nucléaire (67,41 %) et les renouvelables (27,6 %), Emmanuel Macron entend positionner la France comme un hub européen du calcul haute performance. 1 GW correspond à 2 % de la consommation électrique annuelle de la France, soit l’équivalent de la consommation électrique d’environ 1,5 million de foyers sur un an.

Irlande : la consommation des data centers IA met le pays sous tension

En Irlande, les data centers absorbent désormais 21 % de l’électricité nationale, contre 5 % en 2015. À Dublin, où sont implantés Google, Amazon et Meta, l’opérateur EirGrid a suspendu la construction de nouveaux centres jusqu’en 2028 pour éviter des tensions sur le réseau.

Face aux craintes de pannes et à la hausse des factures d’électricité, le gouvernement réoriente désormais les infrastructures vers la côte ouest du pays.

Meta réduit l’influence de ses équipes privacy sur les lancements de produits

Alors que réglementation et éthique résonnent dans le Grand Palais, Meta limite l’autorité de ses équipes dédiées à la confidentialité, réduisant leur capacité à retarder les lancements de produits.

L’entreprise prévoit également de réexaminer certaines décisions passées, estimant que certaines pratiques sont devenues trop prudentes.

NXP Semiconductors accélère dans l’edge AI avec l’acquisition de Kinara

Le néerlandais NXP Semiconductors (13,28 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2023) renforce sa position sur l’IA embarquée avec l’acquisition de Kinara pour 307 millions de dollars.

Spécialisé dans les semi-conducteurs pour l’automobile, l’IoT et l’edge computing, NXP intègre ainsi des capacités avancées en unités de traitement neuronal (NPU), un segment convoité par Qualcomm et Nvidia.

OpenAI finalise la conception de sa première puce maison pour réduire sa dépendance à Nvidia

OpenAI achève la conception de sa première puce dédiée à l’intelligence artificielle et prévoit de l’envoyer en fabrication chez TSMC dans les prochains mois.

Ce projet vise à réduire sa dépendance aux GPU Nvidia, devenus un goulot d’étranglement pour les modèles IA. OpenAI rejoint ainsi d’autres acteurs comme Google et Amazon, qui développent leurs propres semi-conducteurs pour optimiser leurs capacités de calcul.

La Chine prépare une liste de cibles technologiques américaines dans la guerre commerciale

Pékin élabore une liste d’entreprises technologiques américaines à cibler en cas d’escalade des tensions commerciales, incluant Apple, Broadcom et Synopsys.

Cette dernière attend l’approbation de la Chine pour finaliser son acquisition de Ansys pour 35 milliards de dollars. Alors que Washington multiplie les restrictions sur les semi-conducteurs, la Chine cherche à riposter en menaçant l’accès de ces géants à son marché, clé pour leur croissance.

Crypto et fonds publics : 16 États américains envisagent d’investir dans le bitcoin

Seize États américains, dont l’Utah, le Texas et l’Arizona, étudient des projets de loi visant à intégrer le bitcoin dans leurs stratégies financières publiques.

L’Utah a déjà adopté une mesure autorisant l’investissement de fonds publics dans des actifs numériques qualifiés. Parallèlement, certains fonds de retraite publics amorcent cette transition :

Le Wisconsin Investment Board a alloué plus de 160 millions de dollars à des ETF bitcoin .

a alloué à des . Le Michigan State Retirement System y a investi 6,6 millions de dollars.

Cette tendance souligne l’intérêt institutionnel croissant pour les cryptomonnaies, malgré les incertitudes réglementaires et la volatilité du marché.

