WhatsApp, Messenger…: comment booster ses ventes grâce aux messageries

Une toute récente étude Zendesk indique que comme canal numérique, c’est la messagerie instantanée qui enregistre la satisfaction client la plus élevée avec 98 %. «Ce n’est pas étonnant car ces systèmes permettent la conversation et l’échange et sont non intrusifs. C’est le consommateur, le client qui sollicite l’ouverture du canal», explique Jean-Luc Raymond, de France Num, l’initiative nationale pour la transformation numérique des TPE/PME.

« 2020 fut l’année de nouvelles attentes et de nouveaux usages conversationnels. Il faut pour les entreprises capter l’attention des consommateurs au bon endroit et au bon moment avec une demande qui se résume en 3 mots pour les clients: des échanges transparents, personnalisés et contextualisés que permettent la messagerie instantanée ». Comment révolutionner sa relation clients avec l’usage de la messagerie instantanée? Comment les messageries peuvent aider à communiquer, marketer et à vendre pour les entreprises et plus particulièrement les TPE PME? Les réponses dans la chronique de Jean-Luc Raymond.

L’actualité à retenir :

Quand il s’agit de se développer à l’international, deux options se présentent aux entreprises : la croissance organique avec l’ouverture de bureaux dans les marchés ciblés ou la croissance externe en procédant à des acquisitions. C’est cette deuxième option qui est privilégiée par Sarbacane pour gagner du terrain en Europe. Alors que l’entreprise nordiste, pionnière de l’emailing en France, souffle cette année sa vingtième bougie, elle entend bien passer la vitesse supérieure à l’échelle continentale avec une part du chiffre d’affaires réalisée à l’international de l’ordre de 30%, puis de 50% dans un avenir proche. Dans ce sens, le groupe français vient de racheter son son concurrent allemand Rapidmail. Mathieu Tarnus, fondateur et PDG de Sarbacane, nous dévoile les enjeux derrière cette acquisition…

WildCard :

Dans le WildCard d’aujourd’hui, on part pour le Japon où le milliardaire Yusaku Maezawa, magnat de la mode en ligne et grand collectionneur d’art contemporain, propose d’offrir à huit personnes venant du monde entier un aller-retour autour de la Lune. Cette aventure spatiale, qui verra le jour grâce à une collaboration avec Space X, s’inscrit dans une dynamique assez puissante qui voit de plus en plus d’initiatives privées prendre forme avec pour objectif de voyager dans l’Espace.

