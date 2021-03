Tendances du marché, prix… comment rendre les données immobilières plus transparentes?

Sites d’annonces, médias, entreprises spécialisées dans le domaine… nombreux sont les acteurs à dévoiler des chiffres sur les tendances du marché immobilier à destination du grand public. Si cela devrait permettre de rendre le marché plus transparent, ce phénomène crée aussi une certaine cacophonie avec des informations parfois contradictoires.

Ainsi rien qu’en ce qui concerne les données sur les prix des logements, «quand nous faisons la somme de tous les acteurs qui fournissent des informations, nous arrivons à une soixante d’informateurs. Cette profusion crée à la fois un effet de transparence et en même temps de flou total», constate Claire Juillard, docteure en sociologie et fondatrice d’OGGI Conseil, agence de recherches et d’études sur l’immobilier.

«D’autant plus que ces informations sont construites de façon très différente d’un producteur à un autre, de manière plus ou moins transparente- et je dirai plutôt moins que plus- et du coup elles aboutissent à des résultats qui sont assez discordants».

Comment rendre ces données encore plus transparentes pour créer davantage de confiance sur le marché? «Peut-être qu’il faudrait un tout petit peu ouvrir la boîte noire de la fabrique des données immobilières. Ne serait-ce qu’en citant ses propres sources. Les leaders du marché le font mais ce n’est pas le cas de tous les acteurs», explique Claire Juillard.

«Cela permettrait à qui s’en soucie de situer un peu le propos. Mais cela ne permettrait pas de réduire l’information à une donnée univoque. Cela n’existe pas. Il n’y a pas de vérité, que de la construction. Sachant qu’au-delà de tout cela, il y a aussi des enjeux de communication. Une donnée peut être interprétée dans un sens ou dans un autre».

Retrouvez l’ensemble de l’interview de Claire Juillard, docteure en sociologie et fondatrice d’OGGI Conseil, agence de recherches et d’études sur l’immobilier, en deuxième partie d’émission.

Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcasts Spotify et Deezer . Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: redaction@decode.media

L’actualité à retenir :

Spécialisée dans la téléphonie d’entreprise, la start-up française Aircall s’est retrouvée en première ligne pendant la crise du coronavirus pour répondre aux besoins des entreprises qui n’ont eu d’autre choix que de migrer leurs services dans le cloud avec la généralisation du télétravail. La société voit en effet sa vision consistant à créer un écosystème cloud autour de la téléphonie, et donc de la voix, validée par la situation actuelle. En hypercroissance, Aircall a ainsi levé 60 millions d’euros au printemps 2020 pour poursuivre son expansion à l’international. Jonathan Anguelov, co-fondateur et COO d’Aircall, dresse le bilan un an après le début de la crise…

Retrouvez l’intégralité de l’interview sur FrenchWeb.

WildCard :

Le WildCard d’aujourd’hui se penche sur la première vente aux enchères de cryptomonnaies en France qui sera ouverte au public le 17 mars prochain. Ces 611 bitcoins récupérés par l’Agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués représentent une somme potentielle de 25 à 35 millions d’euros pour les caisses de l’État.

Les événements à ne pas manquer :

Organisez votre webinar sur FrenchWeb.fr

Les offres d’emploi :