Too Good To Go : « Nous n’avons pas opté pour la livraison pour rester en adéquation avec nos valeurs »

Nous avons échangé avec Lucie Basch, cofondatrice de Too Good To Go, pour comprendre l’impact de la crise sur son business et les solutions mises en place par l’entreprise pour surmonter la crise.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Lucie Basch, cofondatrice de Too Good To Go :

Nous vous invitons à vous abonner gratuitement à l’émission DECODE Business sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, ou tout autre service de podcast qui nous distribue.

Découvrez les autres émissions de Decode Media