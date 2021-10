Trottinettes électriques: la startup allemande Tier voit sa valorisation s’envoler à 2 milliards de dollars

Moins d’un an après un tour de table de 250 millions de dollars, Tier Mobility voit sa valorisation s’envoler à 2 milliards de dollars après une nouvelle levée de fonds. La startup berlinoise annonce en effet avoir levé 200 millions de dollars en série D auprès des investisseurs historiques SoftBank (via Vision Fund 2) et Mubadala Capital, avec la participation de RTP Global, Novator, White Star Capital, Northzone et Speedinvest, ainsi que de nouveaux investisseurs tels que M&G Investments et Mountain Partners. Au total, Tier a levé 660 millions de dollars depuis son lancement en 2018, ce qui fait d’elle l’entreprise de micro-mobilité la mieux financée d’Europe.

Fondé par Lawrence Leuschner, Julian Blessin et Matthias Laug, Tier Mobility a su développer sa présence dans plus de 150 villes à travers 16 pays avec 135 000 trottinettes, vélos et scooters électriques. La startup allemande a finalement atteint la rentabilité à l’été 2020, alors que la crise sanitaire était toujours forte. Durant la pandémie, Tier a notamment pu compter sur son réseau de bornes de chargement pour véhicules électriques, TIER Energy Network, qui lui a permis de maintenir sa croissance.

«U ne forte croissance au cours des trois dernières années »

L’entreprise qui a conquis le marché européen ambitionne de consolider sa position et d’investir de nouveaux marchés à l’international, notamment au Moyen-Orient. Tier prévoit également de poursuivre le déploiement de son réseau TIER Energy Network. Cette année déjà, l’entreprise a débarqué dans de nouvelles villes telles que Manama (Bahreïn), Budapest (Hongrie) et Londres, après avoir remporté l’appel d’offres pour gérer le premier programme de trottinettes électriques de la capitale britannique.

« TIER a fait preuve d’une forte croissance au cours des trois dernières années, en élargissant son offre de produits multimodaux, en établissant d’importants partenariats industriels et en remportant des appels d’offres très convoités », commente Niranjan Sirdeshpande, directeur de l’équipe Catalyst Investment de M&G.

Les acteurs européens se multiplient et gagnent en puissance

La concurrence est pourtant rude sur le marché de la micro-mobilité. La startup berlinoise doit en effet faire face à des poids lourds à l’instar de l’Américain Bird, qui a annoncé en début d’année son intention de miser 125 millions d’euros sur son déploiement européen. Sur le Vieux continent, les acteurs locaux se multiplient et gagnent en puissance, à l’instar du Suédois Voi, qui a récolté 160 millions de dollars en décembre dernier, de l’Estonien Bolt, qui a levé 150 millions d’euros à la même période ou encore de la startup franco-néerlandaise Dott, financée à hauteur de 70 millions d’euros en avril 2021.

Pour accélérer sa croissance, Tier tient à se diversifier dans le secteur de la mobilité. En février 2020, Tier a racheté la startup Coup Mobility et ses 5 000 scooters électriques. En mars 2021, la startup annonce un partenariat avec la plateforme de VTC Free Now, propriété de Daimler et BMW, qui propose les trottinettes et scooters Tier Mobility dans son application.

Elle étend désormais mener de nouvelles acquisitions. «Ce financement par capitaux propres fournit une puissance de feu supplémentaire pour étendre notre présence sur le marché multimodal à l’échelle mondiale, et poursuivre des investissements et des acquisitions stratégiques», ajoute Alex Gayer, directeur financier de Tier Mobility

Tier Mobility : les données clés

Fondateurs: Lawrence Leuschner, Julian Blessin et Matthias Laug

Création: 2018

Siège social: Berlin

Secteur: mobilité urbaine

Concurrents: Bird, Lime, Voi, Bolt, Dott…

Financement: 200 millions de dollars en série D auprès des investisseurs historiques SoftBank (via Vision Fund 2) et Mubadala Capital, avec la participation de RTP Global, Novator, White Star Capital, Northzone et Speedinvest, ainsi que de nouveaux investisseurs tels que M&G Investments et Mountain Partners.