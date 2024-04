Un deal à 760 millions d’euros pour TREEFROG THERAPEUTICS / Apres le Retail Media, le Banking Media / REVOLUT se voit comme un media

🎂 Bon anniversaire à Olivier JAMAULT (EPAYMENT SOLUTION), Sophie Baldy Moulinier (FRICHTI)



TREEFROG THERAPEUTICS signe un contrat commercial qui pourrait aboutir Ă 730 millions d’euros de droits de licence avec le leader mondial des thĂ©rapies cellulaires, VERTEX PHARMACEUTICALS. Cet accord va Ă©galement permettre Ă TREEFROG THERAPEUTICS d’accĂ©lĂ©rer le dĂ©veloppement de sa technologie C-STERN avec une participation de l’amĂ©ricain Ă hauteur de 23,5 millions d’euros dans le programme de recherche, en contrepartie VERTEX aura l’exclusivitĂ© pour ses traitements du diabète, laissant Ă TREEFROG l’opportunitĂ© d’exploiter sa technologie sur d’autres pathologies Ă l’instar de Parkinson ou les maladies hĂ©patiques.

La technologie C-STERN de TREEFROG permet de développer à grande échelle des cellules souches pluripotentes induites (IPS) de très bonne qualité et dans des délais réduits

Kevin Alessandri a eu l’idĂ©e de dĂ©part lors de son master, quand il s’est aperçu que les cellules n’étaient cultivĂ©es qu’en boite de pĂ©tri. Il a alors souhaitĂ© faire des capsules de cellules. Il a par la suite rencontrĂ© Maxime Feyeux, auteur d’une thèse sur les cellules sousches pluripotentes Ă l’universitĂ© de Genève en 2013. Les deux Ă©tudiants ont alors procĂ©dĂ© Ă des tests dont les rĂ©sultats ont Ă©tĂ© immĂ©diats. NĂ©anmoins il aura fallu 8 ans aux deux Ă©tudiants pour crĂ©er leur startup. Entre l’incubateur de San Diego oĂą ils dĂ©marrent la sociĂ©tĂ© et la France, le choix balance. Après rĂ©flexion, le choix se portera sur PESSAC, oĂą ils installeront le siège de l’entreprise, qui au fil de son dĂ©veloppement ouvrira notamment Ă cotĂ© de Boston un labo de recherche afin d’ĂŞtre au coeur des biotechs.

Après le retail media, le banking media.

REVOLUT pourrait devenir un media, sur lequel la fintech britannique monetiserait son audience et ses données utilisateurs à des annonceurs, telle est la confidence qu’Antoine Le Nel a soufflé à nos confrères du Financial Times.

Ainsi la néobanque britannique, annonce une offensive dans le secteur publicitaire en prévoyant de générer une part substantielle de ses revenus grâce à des publicités ciblées. Pour piloter sa stratégie média, elle a recruté un ancien cadre de TikTok, Inam Mahmood, qui sera à la tête d’une équipe d’une trentaine de personne pour développer ce nouvel axe de développement business.

UEÂ : Nouvelle enquĂŞte sur TikTok

La Commission européenne a lancé une deuxième procédure formelle contre TikTok ce lundi (22 avril) concernant son application TIKTOK LITE, notamment le programme « Task and Reward ». Ce programme permet aux utilisateurs de gagner des points en regardant des vidéos et en likant des contenus, offrant des récompenses telles que des bons Amazon ou des cartes cadeaux PayPal. La Commission s’inquiète des effets addictifs, surtout chez les enfants, en raison de l’absence présumée de mécanismes de vérification efficaces de l’âge. TikTok a jusqu’au 24 avril pour présenter ses arguments de défense contre la suspension potentielle de ce programme, sous peine de sanctions pouvant atteindre 1 % de son revenu annuel.

SecNumCloud prend l’eau

Le schéma européen de certification en cybersécurité pour les services cloud (EUCS) soulève des tensions majeures entre les intérêts nationaux et européens. Prévu pour remplacer les certifications nationales, telles que le SecNumCloud en France, le projet EUCS, dénué de toute notion de souveraineté, pose problème à de nombreux acteurs français. La France, se sentant isolée, tente de maintenir son propre référentiel en demandant des garanties écrites pour la préservation de ses critères de souveraineté, notamment le stockage des données sur le territoire européen. Ce combat met en lumière le fossé entre la volonté de protection nationale et les exigences d’un cadre communautaire européen, annonçant potentiellement une perte significative d’autonomie pour les standards français en matière de cybersécurité cloud.

Nouvelles exigences DSA pour Pornhub, Stripchat et XVideos

Les plateformes pour adultes PORNHUB, STRIPCHAT et XVIDEOS devront se conformer aux obligations les plus strictes du Digital Services Act (DSA). Ces services, qualifiés de très grandes plateformes en ligne en raison de leur audience dépassant les 45 millions d’utilisateurs dans l’UE auront des obligations comprenant la communication de rapports d’évaluation des risques et l’adoption de mesures pour limiter les risques liés à leurs services, notamment la protection des mineurs et la lutte contre les contenus illégaux. Elles doivent aussi garantir une transparence accrue, en particulier pour la publicité, et permettre l’accès aux données pour la recherche. Ces mesures prendront effet le 21 avril pour Pornhub et Stripchat, et le 23 avril pour XVideos, sous la surveillance stricte de la Commission européenne.

IA portable à l’oreille

Jason Rugolo, PDG d’IYO, a présenté le nouveau prototype d’ordinateur portable, l’Iyo One, lors de la conférence TED la semaine dernière. Ce dispositif innovant se présente sous la forme de 2 gros écouteurs sur mesure, intégrant 10 microphones et capables d’amplifier ou de filtrer les sons ambiants tout en répondant à des commandes vocales. Développé par la société, issue de la branche X d’Alphabet, ce produit a bénéficié d’un financement de 21 millions de dollars. L’Iyo One, qui devrait être commercialisé cet hiver, sera disponible en versions Wi-Fi à 599 dollars et cellulaire à 699 dollars. Rugolo mise sur un système d’exploitation contrôlé par la voix pour transformer l’interface utilisateur, malgré les défis notoires de production et d’accompagnement auxquels sont confrontées les startups de matériel informatique.

Des robots plus « pragmatiques » : Vers des applications concrètes

Des chercheurs de l**’Université d’État de l’Oregon et de l’Université de Californie à Berkeley** font progresser les robots humanoïdes grâce à l’apprentissage par renforcement sim-to-real. Ce type d’apprentissage permet de simuler des milliards de fois des tâches spécifiques avant de les appliquer dans le monde réel, accélérant ainsi l’apprentissage des robots. Par exemple, le robot humanoïde Digit V3 a été formé pour marcher, transporter et déplacer des charges dans des environnements variés. Ces techniques visent à rendre les robots plus robustes et adaptatifs, essentiels pour des utilisations pratiques et sûres dans des environnements de travail réels.

Le mot « Utilisateur » à la retraite ?

L’essor de l’IA et l’évolution des interactions numériques incitent à repenser le terme « UTILISATEUR ». Adam Mosseri, responsable d’INSTAGRAM, célèbre pour ses sessions hebdomadaires de questions-réponses, utilise ce terme indistinctement, bien que son usage initial semble désormais calculé. Récemment, il a révélé que l’application THREADS, lancée par Meta en 2023 pour rivaliser avec X, compte désormais plus de 130 millions d’utilisateurs actifs mensuels. L’utilisation répandue et vague du mot « utilisateur » a facilité des pratiques marketing invasives et une conception des interfaces utilisateur centrée davantage sur les métriques que sur l’expérience humaine. Des experts comme Don Norman plaident pour une terminologie qui reconnaisse davantage l’humain derrière l’écran, suggérant des alternatives comme « personne » pour redéfinir cette relation dans un contexte de conception plus empathique et précis.

