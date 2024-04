Essor de l’IA en Arabie Saoudite / Fusion entre Quantum Genomics et ExactCure / Une batterie autonome pour 50 ans?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Sauvegarde stratégique : L’État vise des actifs clés d’Atos en cyber et IA

En réponse à la crise d’ATOS, société essentielle à la sécurité nationale française, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a annoncé l’intention de l’État d’acquérir ses activités stratégiques pour prévenir toute influence étrangère. Le groupe affronte de graves difficultés financières, ayant perdu 70% de sa valeur boursière cette année. Les activités ciblées par l’État incluent notamment la défense et l’IA. Des discussions sont en cours avec des partenaires potentiels tels que Thales et Dassault Aviation pour renforcer cette initiative visant à sécuriser les supercalculateurs et l’activité cyber. Le gouvernement cherche à maintenir le contrôle français sur ces technologies sensibles, tandis que Atos poursuit ses efforts pour restructurer sa dette considérable. Le groupe Atos a reporté la date butoir pour recevoir les offres de refinancement au 3 mai, et l’une de ces offres devrait provenir de Onepoint, qui détient 11,4 % des parts du groupe. En parallèle, Atos est en pourparlers avec ses banques pour restructurer son importante dette, avec l’objectif de finaliser un accord avec ses créanciers d’ici juillet. À la fin du mois de mars, la dette d’Atos s’élevait à 3,9 milliards d’EUR, en hausse par rapport aux 2,3 milliards de fin décembre, alors que sa trésorerie a diminué de 1,4 milliard d’EUR en seulement 3 mois.

L’impact limité du Net-Zero Industry Act sur l’industrie européenne

Venant d’être adoptée par le Parlement européen, la loi NET-ZERO INDUSTRY ACT (NZIA) ambitionne de renforcer la production européenne de technologies vertes, comme les panneaux solaires et les éoliennes. D’ici 2030, l’objectif est que 40 % des besoins en technologies à émission nette zéro soient produits au sein de l’UE. Cependant, des experts mettent en doute l’efficacité de cette loi. Ils soulignent que malgré l’extension de son champ à 19 technologies et l’introduction de règles plus strictes pour les marchés publics, les instruments pour réaliser ces objectifs sont insuffisants. De plus, les critères de « résilience », bien qu’avantageux sur le papier, pourraient être négligés si les coûts sont jugés trop élevés, limitant ainsi l’impact réel de la loi.

Une batterie autonome pour 50 ans

La startup chinoise, BETAVOLT a développé une batterie nucléaire innovante capable de générer de l’électricité pendant 50 ans sans recharge. Cette avancée, mesurant seulement 15x15x5 mm, utilise les isotopes de nickel -63 pour produire de l’énergie de manière constante. Sécurisée et sans radiation externe, elle est également appropriée pour des dispositifs médicaux comme les pacemakers, les cœurs artificiels et les cochlées.

Adaptée pour des applications variées, de l’aérospatiale aux microrobotiques, cette technologie promet de réduire significativement les déchets de batteries toxiques. Actuellement en phase de test, Betavolt envisage une production de masse pour des utilisations commerciales diverses, rendant un futur sans recharge plus proche que jamais.

Protection des données : la CJUE limite l’usage publicitaire des infos personnelles

Dans une récente affaire impliquant MAX SCHREMS et META, l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), Athanasios Rantos, a stipulé que le fait de rendre publique une information personnelle ne permet pas nécessairement son utilisation à des fins de publicité personnalisée. Cette clarification juridique émerge d’une procédure initiée par Schrems en Autriche en 2018, après que ce dernier ait reçu des publicités ciblées sans avoir divulgué certaines informations personnelles sur Facebook.

Selon l’article 9 du RGPD, les données sensibles, telles que l’orientation sexuelle, bénéficient d’une protection spéciale, même si elles ont été rendues publiques par l’individu. La Cour suprême d’Autriche a sollicité l’avis de la CJUE pour savoir si ces informations pouvaient être utilisées pour l’agrégation et l’analyse de données en vue de publicités personnalisées, en dehors des réseaux sociaux. L’avis de l’avocat général suggère que cela ne serait pas autorisé, établissant un précédent important sur la protection des données personnelles.

Un nouveau pas vers la Chine, TESLA s’associe à Baidu pour les fonctions de cartographie et de navigation. Une start up d’IA, SYNTHESIA, basée à Londres, dévoile des avatars capables d’exprimer une gamme d’émotions humaines, de la joie à la frustration, en réponse à des instructions textuelles. Cette technologie, qui utilise des acteurs réels pour entraîner les mouvements des avatars, vise à réduire les coûts de production vidéo en éliminant le besoin d’acteurs et de tournages prolongés. Synthesia, qui collabore avec 55 000 entreprises, emploie ces avatars dans des présentations d’entreprise et s’efforce de lutter contre les contenus falsifiés en vérifiant l’identité de ses clients et en appliquant des filigranes aux contenus pour garantir leur authenticité. Première quantique. Des molécules de (NaK)2 ont été refroidies à une température proche du zéro absolu, atteignant 0,000 000 1 Kelvin. Cet exploit, réalisé par Xing-Yan Chen de L’INSTITUT MAX-PLANCK d’optique quantique en Allemagne, marque un record pour les plus grosses molécules jamais refroidies à une température aussi basse. Contrairement aux atomes, les molécules ne réagissent pas directement aux photons des lasers. Le processus a impliqué la formation de molécules de NaK à partir d’un gaz de sodium et de potassium, refroidies ensuite via des lasers et des champs magnétiques jusqu’à 97 nanokelvins, puis assemblées en complexes (NaK)2 à 100 nanokelvins grâce à des micro-ondes, une méthode efficace uniquement à très basse température. STRIPE intégrera dès cet été la possibilité pour les commerçants d’accepter les stablecoins USDC de Circle comme moyen de paiement. Après avoir cessé d’accepter le bitcoin en 2018 en raison de sa volatilité et de la lenteur des transactions, Stripe se tourne vers les stablecoins, conçus pour conserver une valeur stable par rapport aux monnaies traditionnelles. Lors de la conférence annuelle de Stripe à San Francisco, John Collison, cofondateur et président de l’entreprise, a effectué une démonstration de transaction utilisant les tokens USDC sur la blockchain Solana, promettant des règlements instantanés et une conversion automatique en monnaie fiduciaire. La plateforme de mode rapide SHEIN , célèbre pour ses vêtements éphémères et bon marché, est la dernière visée par la réglementation européenne. Désignée comme « très grande plateforme en ligne » par le Digital Services Act (DSA), elle rejoint la liste des entreprises sous haute surveillance de Bruxelles. À partir de fin août, Shein devra s’adapter à des obligations renforcées, notamment la protection des consommateurs contre les produits dangereux ou illégaux. La Commission européenne exigera également de Shein qu’elle fournisse un rapport annuel d’analyse des risques, un accès à ses algorithmes et se soumette à un audit externe annuel. Avec 108 millions d’utilisateurs dans l’UE, principalement jeunes, les enjeux sont considérables. Lors de la prochaine édition du salon VIVATECH , qui se tiendra du 22 au 25 mai, 37 startups de la région Sud seront présentes pour représenter 6 secteurs clés : la data et l’IA, les technologies climatiques, le tourisme et les industries culturelles, le sport et l’e-sport, la santé et la cybersécurité avec l’industrie 5.0. La région ambitionne de devenir un pôle majeur d’attractivité de l’IA. Parmi les jeunes pousses sélectionnées, on trouve ACWA ROBOTICS et ses robots détecteurs de fuites d’eau, INDIENOV qui développe une ceinture connectée anti-chute, et LIVMED’S qui propose une livraison à domicile de médicaments, entre autres innovations notables. EYE EM , le réseau de partage de photos en faillite acquis par Freepik l’année dernière, prévoit de céder une licence d’utilisation des photos de ses utilisateurs pour entraîner des IA. Les utilisateurs doivent supprimer leurs images dans un délai de 30 jours pour l’éviter. APPLE a repris les discussions avec OpenAI pour intégrer sa technologie dans certaines fonctionnalités d’iOS 18. Parallèlement, les pourparlers avec Google concernant l’utilisation de Gemini se poursuivent.



Cybersécurité : en quête de diversité et de main-d’œuvre Le secteur de la cybersécurité, essentiel, mais peu connu dans sa diversité professionnelle, fait face à un déficit significatif de main-d’œuvre qualifiée et diversifiée. Un rapport de l’ANSSI, en collaboration avec l’AFPA et la DGEFP, souligne la nécessité de rendre les métiers de la cybersécurité plus attractifs et accessibles. La majorité des professionnels valorisent le secteur pour son importance et son potentiel d’innovation, mais seulement 41 % pensent qu’il permet une bonne conciliation entre vie privée et professionnelle. Les actions recommandées incluent une meilleure communication sur la diversité des métiers, la déconstruction des stéréotypes, et l’intégration de l’enseignement de la cybersécurité dès le secondaire pour attirer davantage de jeunes, y compris les filles. IA générative : une nouvelle frontière pour la cyber Avec l’essor des outils d’IA générative comme ChatGPT, des risques accrus en cybersécurité émergent. Ces technologies peuvent être exploitées pour générer des contenus frauduleux sophistiqués, tels que des e-mails de phishing ou des identités bancaires fictives, à travers des applications telles que WormGPT et FraudGPT. La cybersécurité traditionnelle peine à détecter et à contrer ces menaces, car les attaques peuvent passer inaperçues parmi les données normales. De plus, l’« empoisonnement » des données d’entraînement peut manipuler les IA pour qu’elles génèrent des résultats erronés ou malveillants, influençant ainsi les processus d’entreprise de manière dommageable et souvent discrète. Ces défis soulignent l’importance de mettre en place des mesures de sécurité adaptées à l’ère de l’IA, incluant la sensibilisation et la formation des utilisateurs pour réduire la confiance aveugle dans ces technologies puissantes, mais potentiellement vulnérables. Banques et lutte contre la fraude Pour contrer les fraudes de plus en plus sophistiquées, les banques renforcent leur cybersécurité. Elles font face à un paradoxe : malgré des transactions mieux sécurisées grâce à l’authentification forte, les fraudeurs délaissent les attaques directes au profit de techniques de manipulation des victimes pour les pousser à effectuer des transactions frauduleuses. Ce type de fraude nécessite un accès à des données personnelles, souvent obtenues via des vols massifs. Lors du CyberDay du Pôle Finance Innovation (Campus Cyber de La Défense), les experts ont expliqué que protéger le cycle de vie complet du client est essentiel, impliquant un suivi constant des actions sensibles comme les changements d’adresse ou de numéro de téléphone. Ils ont aussi souligné l’importance de l’innovation dans les règlements sans créer de frictions excessives pour les utilisateurs légitimes. En réponse aux nouvelles menaces comme les deep fakes créés par l’IA générative, les institutions financières collaborent pour développer des modèles prédictifs en IA, afin de mieux évaluer les risques de fraude en temps réel. + NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, solution française de gestion commerciale et financière.

Dynamisme de l'innovation en France L'INPI a enregistré une augmentation notable de 5,6 % des demandes de brevets en 2023, totalisant 15 566 nouvelles inscriptions, avec une prédominance des personnes morales pour 88 % du total. Les entreprises STELLANTIS et SAFRAN dominent le classement avec respectivement 1 542 et 1 232 brevets déposés devant VALEO (681 brevets) et le CEA (633). Le secteur de la mobilité se distingue particulièrement, représentant 46 % des innovations parmi les 50 principaux déposants devant l'énergie (12 %), le numérique & télécoms (10 %) et la filière santé, cosmétique et chimie (8 %). La présence significative de 12 entreprises étrangères (Qualcomm, Huawei et Bosch en tête), parmi les 25 premiers titulaires de brevets en vigueur, souligne l'attractivité croissante du marché français. Ces données reflètent une forte capacité d'innovation et un environnement propice au développement Tech en France.

Pixacare capte 3 millions d’EUR

La start up strasbourgeoise PIXACARE, spécialisée dans le suivi à distance de la cicatrisation des plaies, a levé 3 millions d’euros. Ce financement, mené par Elaia et soutenu par Bpifrance, vise à étendre le développement commercial de son application, obtenir des validations réglementaires et financer des études cliniques. Fondée en 2019, Pixacare utilise des algorithmes d’IA pour analyser les plaies à partir de photos, offrant ainsi un suivi précis aux professionnels de santé. La solution est déjà utilisée dans plusieurs CHU en France et en Belgique, couvrant 70 000 patients.

Rematch vise le marché américain

La start up bordelaise REMATCH, spécialisée dans la diffusion de vidéos de sport amateur, vient de lever 1,5 million d’euros. Ce financement vise à étendre ses activités aux États-Unis. Depuis sa création en 2017 par Pierre Husson, Rematch a généré plus de 400 millions de vues avec 2,5 millions de vidéos partagées. L’entreprise a également lancé Rematch Club, un service d’abonnement premium aidant les clubs sportifs amateurs à monétiser leurs vidéos. Ce dernier tour de table inclut des fonds d’investissement internationaux (Intervalle Capital LLC aux États-Unis, CrowdCube Nominees Limited au Royaume-Uni et Rightbear Holding en Suède) avec Bpifrance.

Darktrace accepte une offre de 5,3 milliards de dollars

La société britannique DARKTRACE, spécialiste de la cybersécurité, a accepté une offre de rachat de 5,3 milliards de dollars de la part du fonds américain Thoma Bravo. Proposant 620 pence par action, Thoma Bravo valorise Darktrace à une prime de 44 % par rapport à son prix de clôture précédent, entraînant une hausse immédiate de 17 % du titre à la bourse de Londres. Fondée en 2013 et employant 2300 personnes, Darktrace compte aujourd’hui 9400 clients. Cette acquisition marque une étape clé pour Darktrace, augmentant ses capacités en IA et en cybersécurité dans un contexte de cyberattaques croissantes.

Fusion entre Quantum Genomics et ExactCure

La société biopharmaceutique QUANTUM GENOMICS, basée à Paris et employant 11 collaborateurs, vient de franchir une étape décisive. Les actionnaires ont approuvé l’apport de 100 % des titres de la startup niçoise EXACTCURE, valorisée à 6 millions d’EUR. ExactCure, cofondée en 2018 par Frédéric Dayan, Fabien Astic, et Sylvain Benito, est reconnue pour son dispositif d’IA qui personnalise la prise de médicaments. Ces cofondateurs occuperont les postes clés de direction dans la nouvelle entité formée après la fusion.





L’essor de l’IA et de la Tech en Arabie Saoudite : un investissement massif

L’Arabie Saoudite se positionne comme un futur leader de la technologie et de l’IA, attirant des géants comme Amazon et Google. Adam Selipsky, PDG de la division cloud d’Amazon, a récemment annoncé un investissement de 5,3 milliards de dollars dans des centres de données et la technologie IA dans le royaume. Ce mouvement s’inscrit dans une stratégie plus large, initiée par le prince héritier Mohammed bin Salman en 2016, connue sous le nom de « Vision 2030 ». L’objectif est de diversifier l’économie saoudienne au-delà du pétrole. Plus de 100 milliards de dollars ont été alloués cette année pour renforcer les secteurs de l’IA et des technologies, avec des contributions significatives de firmes de capital-risque comme Andreessen Horowitz.

Finance verte et Venture capital : Catalyseurs de la transition énergétique

Depuis l’Accord de Paris, le secteur financier développe activement des indices climatiques, tels que les Climate Transition Benchmark (CTB) et Paris Aligned Benchmark (PAB), pour diriger les investissements vers des entreprises durables, avec une adoption significative de ces indices dans les ETFs, représentant plus de 30 % des actifs en moins de trois ans. Ces produits affichent des frais annuels compétitifs, de 0,10 % à 0,30 %. Parallèlement, le venture capital joue un rôle crucial dans le financement de l’innovation nécessaire à la transition énergétique avant que ces entreprises n’accèdent aux marchés actions et obligataires. La récente loi française sur l’industrie verte encourage une réindustrialisation via des financements mixtes, visant à établir une base industrielle décarbonée. Avec une augmentation de 50 % de la production d’énergies renouvelables en 2023, le secteur énergétique témoigne d’une transformation rapide vers des modèles économiquement viables et respectueux de l’environnement.

Elan francilien pour l’innovation sociale et environnementale

La Région Île-de-France, en collaboration avec Abeille Assurances et INCO, a lancé le fonds InvESS Île-de-France Amorçage, doté de 15 millions d’EUR, visant à soutenir les entreprises à impact et de l’économie sociale et solidaire (ESS) en phase d’amorçage. Le fonds, qui pourrait atteindre 30 millions d’EUR, offre aux entrepreneurs un financement de 150 000 à 500 000 EUR et un accompagnement sur mesure. Il cible les projets ayant un fort impact social ou environnemental dans des domaines comme l’économie circulaire, le bien vieillir, l’inclusion sociale et l’éducation. Le fonds a déjà reçu plus de 150 demandes de financement, démontrant un vif intérêt pour cette initiative qui vise à renforcer la croissance et l’émancipation des structures de l’ESS en Île-de-France.

La course spatiale pour les puces IA s’intensifie

Le développement de nouvelles puces d’IA est en plein essor, impliquant une multitude de startups (HAILO en tête), entreprises et gouvernements. Ces puces sont conçues pour exploiter pleinement le potentiel de l’IA dans l’espace, un environnement où les conditions extrêmes limitent l’utilisation actuelle de l’IA. Ce progrès est crucial, car l’IA à bord des satellites pourrait transformer l’industrie spatiale, estimée à 1 800 milliards de dollars d’ici 20 355. L’IA permettrait aux satellites de traiter les données collectées directement dans l’espace, augmentant leur autonomie et réduisant la dépendance à des communications coûteuses avec la Terre. Cette autonomie est particulièrement importante, car le nombre croissant de satellites augmente le risque de collisions. En intégrant l’IA, les satellites pourraient mieux naviguer et gérer les données en temps réel, ce qui améliorerait la surveillance environnementale et la sécurité spatiale.

ETIENNE CHANTREL, précédemment rapporteur général adjoint de l’Autorité de la concurrence où il dirigeait le service des concentrations a rejoint Eight Advisory, cabinet de conseil financier et stratégique, comme associé.

CEDRIC R. DELAGE est élu président pour la French Tech Périgord. Il succède à Olivier Defaux. Delage co-dirige MCC24, société de conseil, investissement et gestion basée à Bergerac.

ERIC LABAYE, président sortant de l’Ecole Polytechnique et de l’Institut Polytechnique de Paris, est nommé président du Comité de surveillance des investissements d’avenir (CSIA).

ZNIEB SEMLALI a été nommée responsable des relations investisseurs chez Jolt Capital, une société de gestion parisienne spécialisée en private equity. Titulaire d’un master en banque, finance d’entreprise et valeurs mobilières de la Grenoble Ecole de Management, elle a débuté sa carrière en 2019 chez MBA Capital à Strasbourg comme analyste M&A. Après un passage chez Scor à Paris en 2020, elle a travaillé chez Cathay Capital avant de rejoindre Jolt Capital.

Réseaux sociaux mon amour (par Sébastien Ravut) chez Eyrolles

En 2024, proposer un ouvrage sur le potentiel positif des réseaux sociaux pourrait paraître comme provocateur. C’est le défi de S. Ravut, acteur du web, de la communication et de l’économie sociale : voir le verre à moitié plein. Les médias sociaux sont ce qu’on en fait, ce qu’on y trouve comme intérêt, et engageant une relation fondée sur le pragmatisme des avantages de ceux-ci. Pour l’auteur, l’utilisation des réseaux sociaux s’avère une somme de bénéfices pour les relations professionnelles, la communication et l’expression.

Il aborde de manière éclairée la dynamique complexe des réseaux sociaux, s’adressant à un large éventail d’utilisateurs, des plus actifs aux plus discrets. L’auteur explore avec pertinence comment profiter de ces plateformes de manière sereine et constructive, en évitant qu’elles deviennent envahissantes. Il souligne l’importance de transformer ces espaces en lieux de bienveillance, où l’« empathie digitale » est cultivée. Avec une finesse psychologique, Ravut expose des stratégies concrètes pour interagir positivement en ligne, particulièrement utiles dans un contexte où les interactions digitales s’intensifient et où la désinformation et les conflits en ligne sont en hausse. Pour les entrepreneurs, ce livre offre des outils pour naviguer efficacement dans l’univers des réseaux sociaux ; une maîtrise de ces plateformes devenue essentielle pour qui souhaite développer une présence marquante en ligne.

