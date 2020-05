Waymo clôture un tour de table de 3 milliards de dollars auprès d’investisseurs externes

Après avoir levé 2,25 milliards de dollars en mars dernier, Waymo annonce une extension de 750 millions de dollars récoltée auprès notamment de T. Rowe Price, Perry Creek Capital, Fidelity Management & Research Company. La filiale d’Alphabet (Google) spécialisée dans les voitures autonomes avait en effet annoncé un financement externe de 2,25 milliards de dollars en mars 2020. Cette extension de 750 millions porte ainsi le montant total des investissements de la startup à 3 milliards de dollars. Il s’agit du premier investissement externe, qui ne vienne pas d’Alphabet, dans la startup.

Ces nouveaux fonds viendront s’ajouter à l’investissement existant dans le but de développer son service de co-voiturage, Waymo One, ainsi que son service de transport de marchandises, Waymo Via. La startup a également annoncé son intention d’investir dans sa main-d’oeuvre.

Waymo profite de ses apports externes notamment pour attirer des partenaires stratégiques, à l’instar de Magna International et AutoNation qui ont participé à l’investissement de 2,25 milliards de dollars avec Silver Lake, l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, Mubadala Investment Company ou encore Andreessen Horowitz.

« Nous élargissons notre équipe en y ajoutant des investisseurs financiers et des partenaires stratégiques importants qui apportent des décennies d’expérience en matière d’investissement et de soutien aux entreprises technologiques prospères qui créent des produits de transformation », avait alors déclaré John Krafcik, PDG de Waymo.

La crise sanitaire et économique mondiale liée au coronavirus, qui entrave pourtant les déplacements, ne fait pas froid aux yeux au PDG de Waymo. Il soutient en effet que la conduite autonome est plus que jamais un secteur porteur dans un monde où les contacts humains sont désormais restreints. Récemment, le géant américain Intel a annoncé le rachat de la startup Moovit, confirmant ainsi ses ambitions dans le secteur de la mobilité urbaine en autonomie. En pleine pandémie, Intel ne cache pas son ambition de miser sur les services de robotaxi, un marché qu’il estime à 160 milliards de dollars d’ici 2030.

Waymo : les données clés

Fondateur: Sebastian Thrun

Création: 2009

Siège social: Mountain View, Californie

Secteur: transport, CarTech

Activité: conduite autonome