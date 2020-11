Webedia se hisse en tête du FW500, le classement des entreprises de la tech 2020

Webedia arrive en tête de notre classement FW500. Webedia est une entreprise spécialisée dans les médias en ligne et filiale du groupe Fimalac qui possède notamment les sites jeuxvideo.com et Allociné. Véronique Morali, présidente de Webedia, revient sur la croissance de l’entreprise et comment elle s’est adaptée aux nouveaux enjeux apportés par l’année 2020 mais aussi par l’apparition de nouveaux réseaux sociaux tels que TikTok.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Véronique Morali, présidente de Webedia :

