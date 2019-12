[Webinar] 7 clés pour mieux gérer ses contenus créatifs et accélérer son cycle de production de nouveaux produits

Pour les entreprises cherchant à surfer sur les tendances, accélérer son cycle de développement produit est essentiel.

Créer des centaines de nouveaux produits chaque saison implique de nombreuses équipes, de multiples processus, et de nombreux contenus, de la sélection des matériaux à la promotion des articles en passant par les séances photos et la distribution.

Au travers de ce webinar, découvrez :

pourquoi accélérer son cycle de développement produit est essentiel

comment une gestion optimisée des contenus créatifs permet d’accélérer ce cycle lors des étapes de conception, de développement et de lancement

comment cette optimisation permet de gagner en efficacité, améliorer son expérience client et accroître ses parts de marché

Ce webinar sera présenté par: Gregory Carlin, Platform Advocate chez Nuxeo Elise Duchateau, EMEA Marketing Director chez Nuxeo

