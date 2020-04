[Webinar] Data Strategy : Du reporting client automatisé à l’optimisation des opérations internes

Filiale du groupe Figaro – CCM Benchmark (1er groupe média français avec 37 millions de visiteurs uniques), ZBO Media est une plateforme programmatique 100% française. Grâce à ses technologies et données propriétaires, ZBO Media accompagne les marques dans le déploiement de leurs campagnes digitales (branding, acquisition, retargeting, drive-to-store et CRM), en France et à l’international, via des dispositifs innovants, permettant d’optimiser leurs dépenses publicitaires et accroître leurs revenus. Lors de ce webinar, nous aborderons: L’automatisation du reporting client à travers plusieurs plateformes d’achat programmatique (DSP, SocialMedia…) et plusieurs plateformes de mesure (Outils Analytics, mesure visibilité…) : dashboards et reports automatisés

Le pilotage des opérations internes avec Datorama : suivi journalier de toutes les campagnes avec alertes et reports personnalisés par trader, benchmark performances d’achat par vertical clients, éditeurs…., facturation centralisée.

Pourquoi avoir choisi Datorama ? Retour sur investissement de la solution

Ce webinar sera présenté par: Laurent Nanchino, Senior Director, Strategic Account chez Salesforce Datorama Antoine Saglier, Directeur Général chez ZBO Media

Online Form – [Webinar] Les 5 clés pour une gestion des données à distance performante et sécurisée – Ozitem

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au recrutement idoine sur FrenchWeb. Et afin de vous proposer des ateliers similaires. Le destinataire des données est la société intervenante de l’atelier, ainsi que l’éditeur de FrenchWeb: Decode Media SAS au capital de 75 192 euros, 55 rue de Bretagne 75003 Paris. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en vous adressant à l’émetteur de l’atelier, et Decode Media SAS. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »