Le télétravail est en pratique depuis des années dans un grand nombre de structures, mais il se révèle désormais incontournable pour le maintien d’une activité lorsqu’apparaît une explosion du volume de données échangées en période de crise majeure.

Le télétravail n’est alors que la partie émergée de l’iceberg, les enjeux et risques qu’il implique sont nombreux et révèlent la complexité technique de sa mise en place. Vous évoluez au sein d’une DSI ? Participez à ce webinar sur le management des données à distance et découvrez les clés pour déployer, sécuriser et connecter les données de vos utilisateurs à distance de manière efficiente et maîtrisée. Lors de ce webinar, nous aborderons: Quel type d’infrastructure choisir pour vos données ?

Comment simplifier la gestion et le déploiement de postes de travail virtuels et d’applications ?

Le bastion, étape essentielle dans votre démarche de sécurité pour gérer et suivre les administrateurs réseaux

Quel type de solution de communication unifiée adopter pour garder le lien avec vos équipes ?

Comment superviser à distance votre infrastructure ?

Ce webinar sera présenté par: Sébastien Marty, Pre Sales Manager chez Ozitem Roxane Pasina, Chief Marketing Officer chez Ozitem

Online Form – [Webinar] Les 5 clés pour une gestion des données à distance performante et sécurisée – Ozitem

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au recrutement idoine sur FrenchWeb. Et afin de vous proposer des ateliers similaires. Le destinataire des données est la société intervenante de l’atelier, ainsi que l’éditeur de FrenchWeb: Decode Media SAS au capital de 75 192 euros, 55 rue de Bretagne 75003 Paris. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en vous adressant à l’émetteur de l’atelier, et Decode Media SAS. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »