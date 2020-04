[Webinar] Comment automatiser la création de vidéo pour votre marque grâce à vos consommateurs

SEO, engagement, partage, conversion… En 2020 les marques qui utilisent la vidéo savent que c’est un format hyper-performant pour inspirer, convaincre et rassurer les consommateurs tout au long du parcours d’achat.

Paradoxalement, beaucoup de directions marketing peinent à produire des vidéos authentiques, pertinentes et qualitatives à grande échelle pour parler de leurs marques et leurs produits. Durant ce webinar, Frenchweb et la plateforme de vidéos consommateurs Teester vous invitent à découvrir comment des marques comme Decathlon, V33, Petit Bateau ou Weber s’appuient désormais sur leurs propres communautés de clients pour créer et diffuser des vidéos créées par leurs consommateurs, pour leurs consommateurs. Lors de ce webinar, nous aborderons: Comment des marques comme Decathlon, V33, Petit Bateau ou Weber engagent leurs communautés de consommateurs pour créer des vidéos pour présenter leurs marques et leurs produits

Quelles solutions concrètes existent pour récupérer, optimiser et diffuser efficacement des vidéos créés directement par les consommateurs

Quel est l’impact des vidéos de consommateurs sur le taux de conversion et les ventes

Ce webinar sera présenté par: Christophe Pilcher, CMO chez Teester

