Yubo lève 40 millions d’euros auprès d’Idinvest, Iris Capital, Alven et Sweet Capital

Près d’un an après avoir levé 11 millions d’euros, le réseau social français Yubo boucle un nouveau tour de table de 40 millions d’euros. Ciblant la génération Z, la plateforme a gagné 15 millions d’utilisateurs en un an, notamment aux US, au UK, en Australie, au Canada et en France, où elle est particulièrement populaire. Aujourd’hui, elle compte ainsi 40 millions d’utilisateurs dans 40 pays.

Yubo tente de se différencier avec une approche basée sur des vidéos diffusées en direct pour permettre aux utilisateurs de se retrouver dans des groupes avec des centres d’intérêt communs. Un concept qui tranche radicalement avec celui de mastodontes comme Facebook ou Instagram, qui sont devenus au fil du temps des médias et de véritables usines publicitaires avec un fil d’actualité qui pousse l’utilisateur à consommer toujours plus de contenus pour faire fructifier les recettes publicitaires de ces plateformes.

Dans le cadre de son développement, Yubo a notamment noué un partenariat avec Snap, la maison-mère de l’application Snapchat, pour enrichir l’expérience de ses utilisateurs. Avec ce nouveau financement, la société souhaite aussi monter en puissance en Asie du Sud-Est, au Japon et en Corée du Sud.

Marc-Antoine Durand, directeur des opérations de Yubo, nous parle des coulisses de cette opération.

Teads se hisse à la deuxième place de l’édition 2020 du FrenchWeb 500, palmarès qui veut mettre au premier plan le dynamisme et la diversité des entreprises de la Tech française, et ce depuis 2015. Thibault Leguillon, directeur général France de la société, nous explique les enjeux, les objectifs et les stratégies mis en place pour soutenir une croissance toujours aussi dynamique malgré les soubresauts de l’année 2020.

