100% digital et sur commande: comment Asphalte veut réinventer le prêt-à-porter

Basée à Bordeaux, Asphalte est une DNVB de prêt-à-porter pour hommes avec un concept bien particulier: des vêtements créés à partir d’un questionnaire rempli par les clients et qui ne sont produits qu’une fois que la campagne de précommande a été clôturée. Grâce à son modèle économique, qui élimine quasiment les stocks (réduit au minimum, juste pour anticiper les éventuels échanges), la marque souhaite rendre plus accessible des vêtements de bonne qualité et par la même occasion inciter ses clients à moins consommer d’habits. Par exemple, par rapport à des marques comme Sandro ou A.P.C, William Hauvette, le fondateur d’Asphalte, estime que ses vêtements sont 30% à 50% moins chers.

Et depuis 2016, la jeune marque poursuit son chemin et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de près de 13 millions d’euros. L’entreprise qui a bien décollé dès ses débuts a tout de même connu un plateau de croissance sa troisième année lorsqu’elle a décidé de tester différents modèles. Puis elle est repartie entre 2019 et 2020, où elle a connu une croissance de 130%. Pour poursuivre son développement, Asphalte va bientôt se lancer dans le prêt-à-porter féminin.

Aujourd’hui, 75% de ses clients rachètent un produit dans les 24 mois. Et ils se tournent vers la marque en moyenne 3 fois dans dans l’année. L’ambition de William Hauvette étant de lutter contre la fast fashion, il explique que sa volonté n’est pas que ces derniers achètent plus, mais de grossir sa base de clients.

Comment la marque gère-t-elle efficacement les données issues des questionnaires? Comment a-t-elle trouvé, et cultive-t-elle, le ton particulier avec lequel elle s’adresse à son audience? Comment gérer efficacement son budget marketing? Retrouvez l’interview complète de William Hauvette dans l’émission.