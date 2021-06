[FW Market] Comment Walmart s’est réinventé face à Amazon

Après Amazon, Shopify et Alibaba, FrenchWeb Market, rendez-vous mensuel avec notre partenaire eToro, s’intéresse à Walmart, leader mondial de la grande distribution depuis plusieurs décennies. Incontournable outre-Atlantique, le groupe américain a longtemps écrasé la concurrence avec sa célèbre devise devenue un véritable mantra dans l’univers du retail : Every day low prices (Chaque jour, des petits prix). Évidemment, des prix bas, cela ne suffit plus. Il faut faire vivre une expérience rapide et efficace au consommateur, et ça Walmart l’a bien compris. La concurrence avec Amazon a forcé le groupe à se réinventer pour embrasser pleinement la révolution digitale.

Aujourd’hui, Walmart, c’est un peu plus de 5% du commerce en ligne aux États-Unis, bien loin des 40% d’Amazon. En revanche, le chiffre d’affaires de Walmart en 2020 s’est élevé à 559 milliards de dollars, contre 386 milliards de dollars pour Amazon. Et si Amazon multiplie les incursions dans le commerce physique, notamment avec ses magasins sans caisse Amazon Go, Walmart n’hésite pas à marcher sur les plates bandes de la firme de Jeff Bezos, par exemple en lui faisant concurrence sur le segment clé de la livraison. En 2020, les ventes en ligne de Walmart ont grimpé de 80% sur un an au troisième trimestre et de 69 % au quatrième trimestre.

Décryptage de la transformation digitale de Walmart avec Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l’analyse des marchés chez eToro :

