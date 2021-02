3 conseils pour se lancer sur le marché européen sans se ruiner

Benjamin Levy, CEO et co-fondateur de Gymglish, spécialiste des cours de langue en ligne, dresse un constat: « les start-up françaises devraient se lancer directement à l’échelle européenne et plus seulement française afin de pouvoir espérer rivaliser avec les pépites américaines et chinoises ».

Fondé en novembre 2004, GymGlish réalise aujourd’hui 80% de son chiffre d’affaires en Europe dont 40% en France. « Nous nous sommes développés de manière autofinancée pendant 14 ans. Nous avions réalisé notre première levée de fonds seulement en 2018. C’est possible d’avoir une stratégie européenne sans lever plusieurs millions », met en avant à notre micro Benjamin Levy.

L’entrepreneur dévoile trois conseils pour réussir une stratégie européenne avec peu d’investissements : « Il n’est pas nécessaire d’ouvrir des bureaux car cela entraine d’importants coûts fixes. Il faut s’entourer d’une équipe internationale dès le début de l’aventure, composée de personnes natives des pays qui nous intéressent en tant que marché. Il est également important de traduire le site et d’avoir un service client pouvant répondre dans chaque langue visé. En termes de SEO, les investissements n’ont pas besoin d’être multipliés. Ils sont à adapter ».

Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: redaction@decode.media

L’actualité à retenir :

Fondé en 2014, BioSerenity est spécialisé dans les solutions connectées pour le suivi à distance des patients en neurologie, pour les troubles du sommeil et en cardiologie. Comment évolue le secteur des outils de suivi et d’accompagnement médical? Est-il vraiment en train de se transformer? Nous faisons le point avec Samir Medjebar, directeur général France de la startup, présente pour la deuxième année au sein du programme Next40. Retrouvez l’intégralité de l’interview sur Frenchweb.fr.

Chronique Wildcard, en route vers le bitcoin

Dans le WIldCard d’aujourd’hui, nous repartons en Italie où, il y a peu de temps, le gouvernement avait menacé de fermeture le réseau social Tik Tok à la suite du décès d’une jeune fille causé par un de ces défis qui pullule chez les adolescents. Cette fois-ci, l’ambiance est un peu différente. On va évoquer la mafia qui a bien l’intention de continuer à tisser sa toile sur les réseaux, et pas que dans la péninsule évidement. Une chose est sûre, la réalité dépasse bien souvent la fiction.

L’événement à ne pas manquer :

Signature électronique: comment délivrer la meilleur expérience utilisateur

Jeudi 18 février à 11h avec Yousign

Organisez votre webinar sur FrenchWeb.fr

Les offres d’emploi :