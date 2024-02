A la découverte de SKEZI, pionnier de la gestion des données de santé.

Nouvel épisode de notre rendez vous avec Fanny BOUTON, et nos invités pour parler du Cloud dans toutes ses dimensions, techniques bien sur, mais également marketing ou encore business.

SKEZI s’est donnée une mission claire : améliorer la manière dont les données de santé sont collectées, analysées et utilisées. Dirigée par Jean-Philippe Bertocchio, un médecin qui s’est mué en entrepreneur, Skezi incarne la fusion entre expertise médicale et innovation technologique.

Née d’un partenariat entre l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (APHP) et l’Université Paris Cité, SKEZI est le fruit d’une ambition de transformer une technologie issue du service public en une plateforme novatrice pour le secteur de la santé. Avec un outil de questionnaire en ligne ayant déjà prouvé son succès, Skezy avait pour mission initiale de rendre cet outil accessible à un public plus large, tout en restant fidèle à sa vocation première : le suivi longitudinal des patients

Innovation et Technologie

Au cœur de l’offre de SKEZI se trouve Skesia, un logiciel conçu pour faciliter la création et la gestion de questionnaires de santé. Cette solution permet aux professionnels de la santé de collecter des données précises et pertinentes sur les patients, favorisant ainsi une meilleure compréhension des parcours de soins et des résultats de santé.

Souveraineté des Données

Dans un domaine aussi sensible que la santé, la sécurité et la souveraineté des données occupent une place centrale. Skezi aborde cette question en mettant en avant la nécessité de garder les données de santé sous le contrôle de ceux qui les produisent. Face aux législations comme le Cloud Act et le Patriot Act aux États-Unis, SKEZI se positionne fermement pour la protection des données au niveau local, en choisissant des partenaires et des fournisseurs qui partagent cette vision. C’est l’une des raisons pour laquelle SKEZI a choisi OVHcloud comme partenaire

Pour en parler nous recevons aujourd’hui Jean-Philippe Bertocchio, CEO de SKEZI

