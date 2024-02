Les medias s’emparent de l’IA / SNAP licencie 10% de ses effectifs / OLIVIER NGUYEN VAN TAN rejoint…

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Vers une IA éthique mondiale 8 géants technologiques, GSMA, INNIT, Lenovo Group, LG AI Research, Mastercard, Microsoft, Salesforce et Telefonica se sont engagés à adopter les principes éthiques de L'UNESCO pour l'IA, marquant une avancée vers une IA plus responsable. Paraphé en Slovénie lors du Forum mondial de l'UNESCO sur l'IA, cet accord vise à intégrer des valeurs éthiques à chaque étape du développement et de l'utilisation de l'IA, en mettant l'accent sur la protection des droits humains et la mise en place de procédures de vérification pour limiter les effets néfastes. Cette initiative, soutenue par un Conseil des entreprises pour l'éthique de l'IA, cherche à renforcer la coopération entre les secteurs public et privé pour le bien commun. Bloomberg innove avec un outil IA pour analyses financières BLOOMBERG lance un nouvel outil de résumé alimenté par l'IA pour ses utilisateurs du Terminal, visant à simplifier la digestion des rapports financiers trimestriels souvent fastidieux. Cette innovation promet d'extraire les insights clés des résultats, en s'appuyant sur les grands modèles de langage (LLM) pour offrir des résumés pertinents. Mis en service en janvier 2024, cet outil est conçu pour guider les analystes vers les extraits essentiels des transcriptions, améliorant l'efficacité et la précision dans l'interprétation des données financières complexes. En évitant les erreurs potentielles, dites « hallucinations », dans un domaine aussi critique que les services financiers, Bloomberg vise à optimiser le temps des analystes et à enrichir la qualité de leur recherche. MICROSOFT a conclu un accord sur l'IA avec le media américain SEMAFOR pour un flux d'actualités urgentes nommé Signals. Ben Smith indique qu'il sera rédigé par des journalistes, utilisant l'IA comme outil de recherche. Un bond en avant pour l'imagerie nanoscopique Le laboratoire NANOLIFE, fruit de la collaboration entre la scale up Abbelight, le CNRS et l'Université Paris-Saclay, ont acté la création d'un laboratoire commun de recherche en imagerie à l'échelle nanoscopique. En combinant les expertises, ce partenariat cherche à dépasser les défis techniques de la nanoscopie à fluorescence, comme la longue durée d'acquisition et la photo-toxicité, pour mieux observer le vivant. Ce projet promet des avancées significatives dans les domaines de la recherche biomédicale en permettant également à la nanoscopie SMLM (solution d'imagerie de super-résolution) de devenir la microscopie de demain, de renforcer la position de leader d'Abbelight sur son marché de la nanoscopie SMLM et l'ISMO (Institut des sciences moléculaires d'Orsay) confortera son excellence, sa réputation et son expertise dans ce même domaine, tout en développant des connaissances nouvelles.

: les entreprises en phase d’amorçage et early stage (Olvid, Namastay, …) – jeudi 29 fĂ©vrier 2024 FW SCALE UP : les entreprises en phase d’accĂ©lĂ©ration (Sellsy, Pennylane, …) – jeudi 28 mars 2024

: les entreprises en phase d’accĂ©lĂ©ration (Sellsy, Pennylane, …) – jeudi 28 mars 2024 FW GROWTH : les entreprises en phase de croissance (ex: Veepee, Groupe Positive, …) – jeudi 25 avril 2024

Pour réaliser ces palmarès nous avons recueilli de nombreuses informations sur chacune des entreprises, et structuré l'ensemble de ces données dans notre DATAROOM.

EN BREF

SNAP, la sociĂ©tĂ© mère de Snapchat, prĂ©voit de licencier environ 10 % de son personnel, ce qui reprĂ©sente près de 500 employĂ©s sur les 5 000 que compte l’entreprise. Cette dĂ©cision intervient juste avant la publication des rĂ©sultats du 4e trimestre de Snap, qui avait enregistrĂ© une perte nette de 368 millions de dollars au trimestre prĂ©cĂ©dent. La firme souligne que cette mesure vise Ă rĂ©duire la hiĂ©rarchie et Ă favoriser la collaboration en personne. C’est la 2e vague de licenciements massifs pour l’entreprise qui avait dĂ©jĂ rĂ©duit ses effectifs de 20 % en aoĂ»t 2022. Snap a Ă©galement explorĂ© d’autres produits au-delĂ de Snapchat, comme les lunettes de rĂ©alitĂ© augmentĂ©e Spectacles, mais sans parvenir Ă conquĂ©rir un marchĂ© de masse. Le gouvernement britannique prĂ©voit d’investir plus de 100 millions de livres sterling (113 millions d’euros) pour soutenir l’innovation et la rĂ©gulation de l’intelligence artificielle. Cet investissement comprendra le lancement de neuf centres de recherche et aidera les rĂ©gulateurs Ă aborder les risques associĂ©s Ă l’IA Le groupe INHERENT, soutenu par Keensight Capital, acquiert CONNECT SERVICES pour Ă©largir son offre en cloud et connectivitĂ©Â B2B en France. FondĂ©e en 2013, Connect Services dessert plus de 1300 clients avec ses solutions IT, sous la direction de Nicolas Bourdon. Cette opĂ©ration vise Ă renforcer le maillage territorial d’Inherent, particulièrement dans l’ouest de la France, et Ă enrichir ses services, notamment en hĂ©bergement et cybersĂ©curitĂ©. MYTRAFFIC, spĂ©cialisĂ©e dans l’intelligence de localisation, a acquis la plateforme espagnole GEOBLINK, visant Ă devenir leader europĂ©en dans ce secteur. FondĂ©e en 2017, Mytraffic s’allie Ă Geoblink, reconnue depuis 2015 pour ses analyses gĂ©ospatiales, pour offrir des solutions avancĂ©es. Cette fusion, saluĂ©e par les dirigeants des 2 entreprises, souhaite soutenir le dĂ©veloppement d’innovation et d’insights de localisation en Europe. WEAVEWORKS, une plateforme de gestion de conteneurs native du cloud qui a levĂ© plus de 61 millions de dollars, ferme ses portes après avoir Ă©chouĂ© Ă trouver un acquĂ©reur. LA MINUTE CYBER Nouvelle attaque contre les acteurs du tiers payant Almerys, spĂ©cialiste du tiers payant, a Ă©tĂ© victime d’une cyberattaque le 5 fĂ©vrier, exposant des donnĂ©es d’assurĂ©s sociaux suite Ă l’usurpation d’identifiants de certains professionnels de santĂ©. Les donnĂ©es exposĂ©es incluent noms, prĂ©noms, dates de naissance, numĂ©ros de SĂ©curitĂ© sociale, sans compromettre les informations bancaires ou mĂ©dicales. L’accès au portail concernĂ© a Ă©tĂ© fermĂ©, mais les services d’Almerys continuent de fonctionner normalement. Cet incident survient après une attaque similaire contre Viamedis, impactant Ă©galement le tiers payant de millions d’assurĂ©s. L’ArmĂ©e française s’arme d’IA Le ministre des armĂ©es, SEBASTIEN LECORNU va lancer une agence dĂ©diĂ©e Ă l’intelligence artificielle de dĂ©fense, visant Ă unifier la gestion de cette technologie stratĂ©gique. Pour sa direction, un expert de l’IA provenant du laboratoire de Google sera sollicitĂ©, indique nos confrères de La Lettre. Un campus cyber pour Centre-Val de Loire La rĂ©gion Centre-Val de Loire aura un CAMPUS CYBER Ă Bourges fin 2024, en collaboration avec le cabinet parisien CMI StratĂ©gies, pour centraliser la formation et l’innovation en cybersĂ©curitĂ©. Cette initiative vise Ă renforcer l’écosystème de sĂ©curitĂ© numĂ©rique rĂ©gional, attirer les entreprises spĂ©cialisĂ©es et sensibiliser le public. Le choix de Bourges est tactique, compte tenu de la prĂ©sence d’industries de la dĂ©fense (Nexter, Thalès…) et d’institutions comme l’Institut National des Sciences AppliquĂ©es (INSA). Le projet s’inscrit dans une stratĂ©gie nationale encouragĂ©e par l’ANSSI, visant Ă faire de la rĂ©gion un territoire de confiance numĂ©rique d’ici 2028. Le DĂ©partement d’État amĂ©ricain a annoncĂ© une nouvelle politique permettant l’imposition de restrictions de visa aux individus impliquĂ©s dans l’usage de logiciels espions commerciaux. NUMBERS

Top des outils d’IA générative dans le monde Selon une étude de WriterBuddy, ChatGPT reste l’outil d’intelligence artificielle le plus populaire au monde, avec plus de 60 % du trafic total des OUTILS IA, totalisant 14 milliards de visites entre septembre 2022 et août 2023. Character AI se classe deuxième avec 3,8 milliards de visites, suivi de l’outil d’écriture IA QuillBot avec 1,1 milliard, le générateur d’images MidJourney avec 500,4 millions, et Hugging Face avec 316,6 millions de visites. Google Bard, NovelAI, CapCut, JanitorAI et Civitai complètent la liste. Une majorité d’usagers masculins (69,5 %) et une forte concentration de trafic provenant des États-Unis et de l’Inde caractérisent également l’usage de ces outils. La majorité des utilisations se fait via des appareils mobiles, marquant une transition notable dans l’accès aux technologies d’IA.

NABOO, startup dans le domaine des séminaires d’entreprise, a levé 7,5 millions d’EUR pour dynamiser sa croissance déjà profitable. Lancée en 2022, Naboo veut se positionner sur le marché avec sa plateforme permettant la réservation instantanée de tous les aspects d’un séminaire. Ce financement vise à développer de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle et à étendre son activité en Europe. Avec une croissance rapide, Naboo a déjà atteint un volume d’affaires de près de 18 millions d’EUR en un an, attirant l’attention de grandes entreprises.

OASIS SECURITY, une startup spĂ©cialisĂ©e dans les outils de gestion d’identitĂ© « non-humaine », est sortie de sous les radars et annoncĂ© avoir levĂ© 5 millions de dollars en seed puis 35 millions de dollars en sĂ©rie A, auprès de SEQUOIA.

OWNER.COM une plateforme tout-en-un pour les restaurants indépendants incluant la commande en ligne et un créateur de site web, a levé en serie B, 33 millions de dollars.

Capital-risque et IA générative : Une année de transition

Le secteur du CAPITAL-RISQUE a accusé une baisse significative en 2023, avec des levées de fonds mondiales tombant à 161 milliards de dollars, soit un recul de 47 % par rapport aux 307 milliards de dollars en 2022 (selon PitchBook-NVCA). Les financements mondiaux en capital-risque ont également chuté de 35 %, passant d’environ 531 milliards de dollars à 345 milliards. Cette période difficile coïncide avec un pivot vers l’IA générative, secteur où les Big Tech investissent massivement, éclipsant les acteurs traditionnels du capital-risque.

Malgré cette tendance, l’évolution de l’IA générative pourrait réduire les coûts et favoriser l’émergence de nouvelles startups, laissant présager un potentiel renouveau du capital-risque avec la baisse attendue des taux d’intérêt en 2024.

PALANTIR a annoncĂ© des revenus pour le quatrième trimestre en hausse de 20%, Ă 608,4 millions de dollarss. Le bĂ©nĂ©fice net s’Ă©lève Ă 93,4 millions de dollars, en hausse par rapport aux 30,9 millions de dollars de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. L’action PLTR a augmentĂ© de plus de 14%.

REDDIT a rĂ©alisĂ© un chiffre d’affaires de plus de 800 millions de dollars en 2023, enregistrant une croissance de plus de 20%. L’entreprise n’a pas Ă©tĂ© rentable sur l’ensemble de l’annĂ©e.

Le Japon envisage d’octroyer environ 1,64 milliard de dollars de subventions Ă Kioxia et Western Digital pour Ă©tendre leur production de puces mĂ©moire, alors que les discussions de fusion entre les deux entreprises n’ont pas abouties en 2023.

OLIVIER NGUYEN VAN TAN devient directeur du marketing de la plateforme Malt. Il a précédemment exercé durant 12 ans à différents postes à responsabilité en marketing pour Salesforce France et EMEA partageant son agenda entre Paris, New York et San Francisco.

MÉLISANDE BOUSQUET est nommée vice-présidente transformation des organisations de Synvance, marque conseil du groupe international VISEO, spécialisé en services et conseil en informatique. Depuis 2013, cette diplômée de Paris Dauphine officie chez VISEO.

Kyndryl (société mondiale de services informatiques) nomme JÉRÔME CALMELET comme nouveau Président de sa filiale française, soulignant son expertise de plus de 20 ans dans les services informatiques et son rôle clé dans le développement de Kyndryl Consult en Europe. Calmelet succède à Philippe Roncati, qui prend un nouveau rôle monde tout en restant président de Kyndryl SAS pour la transition.

GRÉGOIRE CUNY a été nommé président de Vitesco Technologies France et responsable de la division solutions d’électrification, apportant l’expérience acquise chez Siemens VDO, Continental, et en tant que président de Vitesco Technologies Chine. Sa nomination vise à renforcer l’innovation et la croissance de l’entreprise sur le marché français de la mobilité électrique.

LOUIS DE SARTEL rejoint Clark Influence (agence de marketing d’influence) en tant que directeur commercial, après une expérience chez Webedia où il a occupé le poste de directeur de compte en Influence, Média et Production. Il est chargé de développer les activités de l’agence en France, qui est déjà établie à Montréal et Toronto.

STÉPHANIE DELATTRE prend la direction du Pôle Développement créé par Media Figaro suite à l’acquisition de Gala, avec pour mission de développer de nouvelles stratégies digitales pour les marques et d’optimiser le modèle digital de GALA. Forte d’une riche expérience dans le secteur publicitaire et digital, elle collaborera avec le pôle Digital sous la direction de Karine Rielland, et reportera à Aurore Domont, DG de Media Figaro.

Converteo, cabinet de conseil hybride data et business, accueille au sein de l’équipe Pricing Strategie, Opérations & Solutions : ISABELLE DUPUIS (ex-Mr Bricolage), comme experte senior et GWÉNAEL LOUSSOUARN (ex-Zilliant), en tant que directeur.

CONSTANTIN GISSLER est nommé Directeur Général de Dot Europe, association européenne de lobbying des plateformes. Il a précédemment travaillé chez Via, plateforme numérique pour les transports en commun et plus de 5 ans aux affaires publiques d’Amazon Europe.

JEAN-BAPTISTE GODINOT rejoint Gameloft for brands (expériences gamifiées pour les marques) en tant qu’executive vice president, sous la direction de Guilherme Lachaut. Il collaborera avec Christelle Llobet, Thierry Lecat et Hugues Ossart pour renforcer les offres publicitaires gamifiées de l’entreprise.

Chez Start Industrie, association dédiée à l’unification et au soutien des startups et scaleups industrielles en France, ANTOINE HUBERT (La Ferme Digitale) est élu président, AUDREY-LAURE BERGENTHAL (Euveka) devient présidente déléguée et NICOLAS CRUAUD (Néolithe) est élu vice-président. Lancée par France Industrie en 2022, Start Industrie s’intéresse aux défis spécifiques du secteur industriel, notamment en matière de financement et de réglementation, pour faciliter l’innovation et la croissance.

MATHIEU LE RENARD, polytechnicien ey ancien consultant au BCG avec plus de 7 ans d’expérience et précédemment DG Europe chez WeightWatchers, est nommé directeur exécutif en charge de la transformation d’Altice France/SFR, apportant son expertise en stratégie et en management.

ROMAIN SARTORIUS, issu de la lignée fondatrice de Norauto, prend la direction de Mobivia, consolidant ainsi l’héritage familial au sein du groupe. À 38 ans, fort d’une riche expérience chez McKinsey et dans le secteur du retail numérique, il s’engage à poursuivre le développement de l’écosystème Mobivia, qui englobe 11 marques et une vingtaine de startups (dont Gaya, Trusk et Fifteen), dans un marché de la mobilité en pleine évolution.

MARIE-CHRISTINE SERVANT est nommée nouvelle membre de l’ARCEP. Diplômée de Telecom Bretagne, elle a notamment eu des postes à responsabilité à La Poste et à la Caisse des Dépôts. Ces 3 dernières années, elle était Responsable Unité numérique de la Société du Grand Paris.

JÉRÔME SUHARD est promu directeur général adjoint de Pepperbay (entreprise nantaise de logiciels de gestion), fort d’une expérience à l’INSERM, chez Accenture, et récemment CTO chez Pepperbay. Il a pour objectifs de renforcer les équipes et la formation pour soutenir la croissance de l’entreprise dans la distribution et l’industrie.

SUBRA SURESH, ancien doyen de la faculté d’ingénierie du MIT et éminent scientifique, prend la présidence du Conseil scientifique consultatif de Société Générale, contribuant à orienter la banque vers des objectifs ESG et de développement durable grâce à son expertise multidisciplinaire.

DAVID VANALDERWERELT est nommé nouveau président du Conseil de surveillance chez In Extenso (spécialiste de l’expertise comptable en France et de la digitalisation des entreprises), succédant à Philippe Autran. Il possède une carrière de plus de 30 ans dans l’expertise comptable.

