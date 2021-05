Cafés-restaurants: comment utiliser les données pour réussir votre réouverture

C’est le retour si attendu des terrasses et surtout la réouverture – partielle pour le moment- des cafés et restaurants. Comment le numérique peut aider les établissements à maximiser leurs chiffres? De plusieurs façons.

Grâce à la donnée, déjà. Pour aiguiller les restaurateurs sur les attentes des consommateurs, l’agence First Link, spécialisée en data intelligence, a par exemple réalisé une enquête géante sur Twitter en passant en revue près de 60 000 tweets parlant de la réouverture des bars-restaurants et publiés en France entre le 12 et 18 mai. On y apprend par exemple que les boissons les plus attendues sont dans l’ordre: les bières, le café, les cocktails (exotiques puis classiques) suivis du vin et du champagne, révèle Jean-Luc Raymond, de France Num, dans sa rubrique du jour. «De façon plus incongrue, pour les cafés, c’est l’ouverture des toilettes des bars qui est très fortement souhaitée et indiquée par les utilisateurs de Twitter», explique également ce dernier.

Du côté des bonnes pratiques à mettre en œuvre dans le cadre de cette réouverture, la donnée revient également. Par exemple, utiliser celles issues du logiciel permet de caisse permet de repérer les plats qui marchent le mieux et ceux qui procurent la meilleure marge afin de repenser la carte. Jean-Luc Raymond vous donne plus de conseils pour plus largement utiliser le numérique au service de votre activité dans la chronique diffusée dans l’émission.