Cloud: Accenture en passe d’acquérir le Français Linkbynet

Alors que de plus en plus d’entreprises migrent leurs données vers le cloud, le géant du conseil et des services technologiques Accenture annonce son intention de racheter le fournisseurs français de services cloud Linkbynet, afin de renforcer sa propre division dédiée au cloud. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué.

Sur ce marché estimé à 257,9 milliards de dollars en 2020 selon Stock Apps, Accenture entend bien recevoir sa part du gâteau. À travers sa branche Accenture Cloud First, qui accompagne les entreprises dans leur migration vers le cloud et dans leur transformation digitale, le géant a misé plus de 3 milliards de dollars en trois ans. Aujourd’hui, la filiale compte 70 000 professionnels du cloud dans le monde.

Cybersécurité liée au cloud

« L’acquisition de Linkbynet serait une nouvelle étape stratégique dans le renforcement des capacités d’Accenture Cloud First » commente Karthik Narain, responsable d’Accenture Cloud First au niveau mondial. « L’équipe de Linkbynet apporterait une expertise approfondie en matière de cloud et d’ingénierie, de services managés, d’outils technologiques sophistiqués ainsi que des compétences dans la cybersécurité liée au cloud. »

En effet, l’entreprise fondée en 2000 à Saint-Denis a su prouver son efficacité dans les domaines de l’infogérance, du cloud, du DevOps & de la conteneurisation, de la cybersécurité et en logiciel de management de plateformes cloud. Présent en Belgique, au Canada, en Chine, en France, au Luxembourg, à l’île Maurice, à Singapour et au Vietnam, Linkbynet compte dans ses rangs une équipe 900 professionnels forte de 400 certifications des principaux fournisseurs de services cloud tels qu’Alibaba, Amazon, Google et Microsoft.

Une stratégie d’acquisition bien rodée

Depuis plus d’un an, Accenture mène une course aux acquisitions effrénée puisque le groupe a investi près de 1,5 milliard de dollars à travers 34 acquisitions rien qu’en 2020. Parmi elles, on peut citer en France celle de Gekko en juin 2020 et Cirruseo en juin 2019, également spécialisées dans les services cloud. Sur ce secteur, Accenture a récemment racheté des entreprises européennes à l’instar d’Edenhouse et Infinity Works au Royaume-Uni, ainsi que Cygni en Suède.

Le mois dernier, Accenture rachetait l’entreprise française Openminded, spécialisée dans le conseil et les services de sécurité cloud et infrastructures, la cyberdéfense et les services managés de sécurité. Elle fait suite à celle de Symantec en janvier 2020 et Information Security, ainsi que Revolutionary Security, respectivement en mars et avril 2020.