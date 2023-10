Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

C’est un nouveau rendez vous que nous vous proposons avec Fanny BOUTON, et nos invités pour aborder des aspects plus marketing et business du CLOUD.

Comment l’intégrer dans vos produits? Comment en faire un facteur différentiant dans votre offre marketing et commerciale? En quoi une solution CLOUD va vous permettre d’accéder à des marchés réglementés tout en maitrisant vos investissements IT. Autant de questions qui ne réduisent plus le CLOUD à sa dimension technique mais en font un véritable levier de développement business.

Pour le 1er épisode notre invité est ALEX DANVY le co fondateur et CEO d’ALTOVIZ une solution de gestion à destination des petits entrepreneurs et des freelances.

Vous pouvez nous retrouver sur SPOTIFY, DEEZER et dans quelques jours sur APPLE PODCAST. Rendez vous tous les premiers lundis du mois pour WHY CLOUD MATTERS, n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestion! whycloudmatters@frenchweb.fr

Listen to « Comment ALTOVIZ a mis le CLOUD au coeur de sa définition produit pour créer un avantage concurrentiel? » on Spreaker.