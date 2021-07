Comment Picture Organic Clothing a refondu son site e-commerce pour appuyer ses ambitions internationales

Fondée en 2008, la marque de vêtements et plus spécifiquement d’activewear et streetwear éco-responsable, Picture Organic Clothing, compte aujourd’hui 1 600 revendeurs indépendants et 20 magasins en franchise pour une présence dans 42 pays. Elle a enregistré un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros en 2020. Afin d’entamer la prochaine phase de son développement, l’enseigne a travaillé pendant deux ans à la refonte complète de son site e-commerce, passant de WordPress à Salesforce.

«Nous avions besoin d’associer une expérience client et une expérience consommateur à notre e-commerce», explique Julien Durant, co-fondateur. «Nous avions un e-commerce WordPress extrêmement basique et cela fonctionnait au début mais pour gérer toutes les passerelles pour l’omnicanarité, c’était très limitant».

SEO, intelligence artificielle pour la recommandation d’articles, mises à jour automatique… Avec cette refonte, l’entreprise estime qu’elle passe un cap. «C’est un investissement financier mais nous pensons que cela en vaut la chandelle. Surtout par rapport à là où nous voulons aller, c’est-à-dire offrir une e-commerce international qui puisse nourrir l’omnicanalité dans un réseau de franchise international sur tous les continents. En effet, nous visons l’Amérique du Nord à plus ou moins trois ans, une présence dans toute l’Europe dans les 18 mois et l’Asie dans trois ans. Sans un outil performant, on ne pourra jamais réussir cela», développe Julien Durant.

Le nouveau site e-commerce sera d’abord opérationnel dès les prochaines semaines dans les pays où opère déjà le site historique de Picture Organic Clothing, en France et en Allemagne. Les pays d’Europe du Sud au Nord (Espagne, Italie, Portugal, Angleterre, Norvège, Suède Danemark, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg) devraient suivre, puis les autres ouvertures se feront petit à petit.

Quelles vont être les nouvelles fonctionnalités? Quels sont les conseils de la marque pour réussir un tel projet? Toutes les réponses avec Julien Durant, co-fondateur de Picture Organic Clothing.